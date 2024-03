I et nyt studie mener en række forskere at kunne slå fast, at en række banebrydende medicinske produkter koster langt, langt mere end de behøver.

Det drejer sig om en ny generation af diabetesmedicin, der kaldes GLP-1 receptor agonister - en betegnelse de færreste nok kender til.

Langt de fleste har til gengæld nok hørt om det mest udbredte af den nye generation af diabetesmedikamenter:

Nemlig Ozempic, der produceres af den danske medicinalgigant Novo Nordisk, som de seneste år er buldret frem i store dele af verden.

I 2023 voksede virksomhedens salg med 31 procent, og virksomheden havde en indtjening på svimlende 100 milliarder kroner.

Men faktisk kunne Novo Nordisk stadig tjene penge, hvis Ozempic kostede bare en brøkdel af, hvad det i dag bliver solgt til. Sådan lyder konklusionen i et nyt studie, der er udført af forskere fra NGO'en Læger Uden Grænser.

I studiet har forskerne samlet priserne på ingredienser til medicinen, omkostninger til produktion og distribution samt udgifter til skat for at se, hvor meget produkterne skal koste, før medicinalproducenterne tjener penge på dem.

I studiet kommer forskerne frem til, at Ozempic og de andre GLP-1 produkter ville kunne sælges til 6,16 danske kroner om måneden, og stadig være en profitabel forretning for producenterne. I Danmark koster Ozempic op mod 2000 kroner om måneden.

Og det høje prisniveau på medicinen er et problem, siger forskerne bag studiet.

»De her nye medikamenter er en absolut gamechanger for mennesker der lever med diabetes, men de bliver holdt ude af hænderne på hundreder af millioner af mennesker i lav- og mellemindkomstlande, der har brug for dem,« siger Christa Cepuch, der er farmaceutkoordinator i Læger Uden Grænsers adgangskampagne og medforfatter til studiet, til The Guardian.

En talsperson for Novo Nordisk udtaler til avisen, at man støtter arbejdet for at øge adgangen til firmaets produkter.

»Vi er ikke klar over, hvilken analyse der er brugt i studiet, men vi har altid anerkendt nødvendigheden for fortsat evaluering af innovation og prisniveauer for at understøtte bedre adgang til vores produkter. Vi fortsætter med at støtte større sundhedsmæssig lighed til dem der har brug for sukkersygebehandling,« udtaler firmaet til The Guardian.

Ozempic har opnået utrolig høj popularitet, da medicinen der egentlig anvendes som diabetesmedicin har vægttab som bivirkning.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan flere danske regioner mistænker at der foregår systematisk svindel med recepter til medicinen.