Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic, der har vægttab som bivirkning, er blevet utroligt populær.

Så populær, at regionerne nu mistænker flere læger for at svindle med recepterne.

Normalt får en diabetespatient på Ozempic udbetalt 14.300 kroner om året i tilskud af regionerne.

Men i 2023 fik 62 danskere hver udbetalt over 100.000 kroner i tilskud til den populære Novo Nordisk-medicin.

Det vil sige, at hver enkelt diabetespatient på et år fik tilskud til over syv års forbrug af medicinen.

Det fremgår af en rundspørge, B.T. har lavet blandt de fem regioner.

»Det lyder helt vildt. Medicinen koster 30-40 kroner om dagen, så et års forbrug koster i omegnen af 14.500 kroner,« siger cheflæge og forsker i diabetes ved Steno Diabetes Center i Aarhus, Søren Tang Knudsen.

Flere regioner mistænker, at de høje tilskudsbeløb er et tegn på svindel.

»Overforbruget formodes at være på baggrund af videresalg, da Ozempic indeholder samme aktive indholdsstof som i vægttabsmidlet Wegovy, der ikke er tilskudsberettiget,« fremgår det af et nyt notat fra Region Midt.

Region Hovedstaden, der har identificeret 28 borgere, som har fået tilskud for over 100.000 kroner, kan heller ikke udelukke svindel.

Omfanget af tilskud til enkeltpersoner kan ikke udelukkes at bunde i for eksempel videresalg, skriver Region Hovedstaden i et skriftligt svar.

Region Sjælland oplyser, at de er i gang med at undersøge ni sager i regionen, og at de regner med, at de vil melde det til politiet efterfølgende.

Fakta om regionernes høje Ozempic-tilskud Region Midtjylland har i 2023 udbetalt mere end 100.000 kroner i tilskud for Ozempic til 9 borgere i regionen. Region Sjælland har i perioden 1. December 2022 til 30. November 2023 haft ni borgere, der har indløst recepter på Ozempic med sygesikringstilskud over 100.000 kroner. Region Nordjylland har i perioden december 2022 til november 2023 haft tre borgere, som har fået over 100.000 kroner i regionalt medicintilskud til Ozempic. Region Syddanmark har i perioden januar til november 2023 haft 13 borgere, hvor der er betalt mere end 100.000 kroner i tilskud til Ozempic. Region Hovedstaden har i perioden januar til oktober 2023 haft 28 borgere, der har modtaget tilskud for mere end 100.000 kroner.

De øvrige regioner er også ved at undersøge de sager, de har.

Region Midtjylland pointerer dog, at det er et problem, at de ikke har adgang til recepterne.

»Det er derfor med det nuværende datagrundlag vanskeligt at pege på de præcise forhold, der muliggør, at en borger kan indløse recept på så store mængder,« skriver regionen.

Som B.T. har skrevet om i længere tid, er priserne på Ozempic steget voldsomt i 2023. Det gælder især særlige pakker af medicinen, der er solgt af medicinkøbmænd.



Her steg priserne med næsten 300 procent fra september til marts 2023.

Antallet af danskere i behandling med Ozempic steg med 200 procent fra 2022 til 2023, og lægemidlet er meget efterspurgt blandt danske diabetespatienter, fortæller Søren Tang Knudsen.

»Vi har været vant til, at når vi satte diabetespatienter i medicinsk behandling, så havde medicinen en række bivirkninger, som patienterne skulle acceptere. Blandt andet at vægten steg. Nu har vi et lægemiddel, der virker mod sygdommen samtidig med, at der er en masse positive sidegevinster som vægttab.«

Søren Tang Knudsen fortæller, at det også ser ud som om, Ozempic beskytter nyrerne og afhjælper åreforkalkning.

»Det er meget populært,« siger han.

De praktiserende lægers organisation PLO oplyser i et skriftligt svar, at de tager klart afstand fra alle læger, som udskriver Ozempic i strid med retningslinjerne, uanset om de arbejder i almen praksis eller andre steder.

»Er der tilfælde, hvor der ligefrem er begrundet mistanke om svindel, bakker vi selvfølgelig op om, at forholdene anmeldes til politiet med henblik på en efterforskning. PLO finder i øvrigt, at myndighederne burde have bedre mulighed for at samkøre data, så de reelt kan afklare, hvad der foregår,« skriver PLO.