Et smuthul i loven har givet medicinkøbmænd en indtjening på 111 millioner skattekroner ekstra i 2023 for den populære diabetesmedicin Ozempic.

Det er regionerne, der har betalt regningen, og nu har de fået nok.

»Vi har simpelthen ingen penge, og nu bliver vi så påført den her kæmpe ekstraregning, uden det på nogen måde kommer patienterne til gode,« siger Susanne Buch, der sidder i regionsrådet for SF i Region Midtjylland.

Af et nyt notat fra Region Midtjylland, som B.T. har fået aktindsigt i, beder regionens koncerndirektør, Poul Michaelsen, sundhedsministeren om at gribe ind.

»Der er behov for ændringer,« skriver han i notatet, som Danske Regioner har taget videre til indenrigs- og sundhedsministeren.

Selv afviser medicinkøbmændene, at de spekulerer i at udnytte et hul lovgivningen.

Sådan fungerer smuthullet

For at forstå problemstillingen, skal du forestille dig, at du står på et apotek og skal købe Ozempic.

Apoteket vil altid tilbyde dig den billigste version af lægemidlet – i dette tilfælde Novo Nordisk egne pakker med Ozempic. Det gør de, så regionerne skal betale mindst muligt i tilskud, og dermed sparer samfundet penge, fordi regionernes medicintilskud finansieres af skattekroner.

Novo Nordisk sælger i Danmark Ozempic i pakninger med én pen, der bruges til at injicere medicinen i huden. Pakken med pennen har en fast pris, og hvis medicinkøbmændene vil sælge deres egne pakker med Ozempic, som de har opkøbt i udlandet, skal de altså underbyde Novo Nordisk på de danske apoteker.

Ifølge Region Midtjylland er problemet, at medicinkøbmændene har udbudt en anden pakning af Ozempic. I stedet for pakker med én enkelt pen med diabetesmedicin, så sælger medicinkøbmændene pakker med tre penne.

Apotekerne er ikke forpligtet til at sælge den billigste pakning af et lægemiddel, og lægerne skal ikke se på prisen, når de udskriver recepter.

Og fordi Novo Nordisk ikke sælger pakker med tre penne i Danmark, så kan medicinkøbmændene tage meget høje priser for deres pakninger med tre penne.

Det har fået regionerne til at stille spørgsmålstegn ved, om medicinkøbmændene bevidst udnytter et smuthul i loven.

»Vi kan se, at der er et eller andet sammenfald mellem, at der er restordre på originalpræparatet, og at man så begynder at efterspørge de her tre-styks-pakninger efterfulgt af nogle voldsomme prisstigninger,« siger SFs Susanne Buch.

Dobbelt så dyrt

Patienten mærker ikke prisforskellen, fordi de er beskyttet af et loft for egenbetaling, og nogle patienter, der har oplevet perioder med mangel på Ozempic, vil gerne have pakker med flere penne ad gangen.

Men regionerne, der i forvejen kæmper med høje udgifter til medicin, skal pludselig betale millioner af kroner mere for medicin, de kunne have fået langt billigere.

I nogle perioder har medicinkøbmændenes Ozempic-medicin været dobbelt så dyr som Novo Nordisks.

Region Midtjylland skriver i regionens notat, at prisen på tre-styks-pakningen har været mellem 3.000 og 5.000 kroner højere end prisen for tre penne i Novo Nordisks et-styks-pakninger. Tre penne i Novo Nordisk et-styks-pakninger har kostet cirka 3.900 kroner, mens tre penne i en af medicinkøbmændenes tre-styks-pakninger har kostet op til 9.000 kroner.

Regionen anslår, at 111 millioner kroner af Danmarks medicintilskud i perioden januar til oktober 2023 var meromkostninger til dyrere pakninger af paralleldistribueret Ozempic.

Opråb til ministeren

Danske Regioner beder nu Sundhedsministeriet om at undersøge, om sårbarheden i systemet udnyttes af parallelimportørerne og distributørerne.

Region Midtjylland skriver desuden, at den har været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen, der har meddelt, at der skal en lovændring til for at løse problemet.

»Vi kunne godt tænke os, der kom noget lovgivning, så de altid skulle udlevere den billigste pakningsstørrelse. Så firkantet kan det siges,« siger Susanne Buch fra SF i Region Midtjylland.

Afviser spekulation

Kommunikationschef i virksomheden Orifarm, der parallelimporterer Ozempic i Danmark, Kristian Lysgaard, ønsker ikke at stille op til et mundtligt interview i sagen, men har i stedet sendt en række skriftlige svar.

Hvorfor er prisen på jeres Ozempic 3.000 til 5.000 kroner højere for pakker med tre penne?

»Vi køber både et-styks-pakninger og tre-styks-pakninger i udlandet, og prisen på disse er uafhængig af hinanden og udvikler sig i forhold til udbud og efterspørgsel. Indkøbsprisen, vi køber til, er langt over listeprisen i Danmark. Så når indkøbsprisen på tre-styks-pakninger er høj i udlandet, bliver salgsprisen i Danmark også høj.«

Er det bevidst, at I har importeret et produkt, som Novo Nordisk ikke sælger i Danmark, så I kan tage en højere pris?



»Vi forsøger at fremskaffe den medicin, som der er behov for til at behandle danske patienter. Der er en generel mangelsituation, og vi kan ikke skaffe nok et-styks-pakker til at dække behovet til danske patienter, der har fået ordineret Ozempic af deres læge,« svarer Kristian Lysgaard.

Hverken Orifarm eller andre parallelimportører, som B.T. har været i kontakt med, ønsker at oplyse, om de har haft en højere avance på Ozempic i 2023.