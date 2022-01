Et job som skoleleder stiller i disse dage og uger endnu større krav til koordinering og logistik end sædvanligt. Årsagen er mange syge ansatte og elever på skolerne.

Men på trods af rekordhøje smittetal blandt elever og undervisere, der betyder, at skolelederne må arbejde i døgndrift lige nu, så er der ikke smittefrygt at spore hos de skoleledere, som B.T. tirsdag har talt med.

»Vi skal trylle for at få det til at hænge sammen,« forklarer skolelederen på Ejerslykkeskolen i Odense, Jan Beck-Larsen.

Tirsdag er ti lærere og 53 børn syge med corona på skolen, fortæller han.

Det er de absolutte højeste smittetal skolen har haft under pandemien, der dog også var hårdt ramt af smitte, da deltavarianten huserede.

I Odense-forstaden Korup, der ligger nordvest for Odense, kæmper man også en logistisk kamp mod rekordhøje smittetal på den lokale skole, Korup Skole.

Her har skoleleder Simon Hempel-Jørgensen inddraget weekenderne til arbejde for at få skolelogistikken til at gå op.

»Vi har så mange smittede medarbejdere, at det er svært at få dagligdagen til at hænge sammen,« fortæller skolelederen.

Alene mandag fik han 23 sygemeldinger, hvoraf de tre er fra undervisere, resten er fra elever. I alt mangler Simon Hempel-Jørgensen lige nu en fjerdedel af alle sine undervisere – svarende til 20 medarbejdere – på grund af corona eller anden sygdom.

For at imødegå lærermanglen har skolelederen blandt andet besluttet, at al undervisning med dobbeltbemanding kun afvikles med en enkelt underviser. I de ældste klasser, hvor der er få elever, får lærerne også til opgave at undervise to klasser samtidigt.

»Det næste, vi kommer til at se på, er, om vi bliver nødt til at give nogle elever kortere skoledage.«

»Det er en travl og udfordrende tid, men det er jobbet som skoleleder jo altid. Det er bare på en anden måde nu,« konstaterer Simon Hempel-Jørgensen.

Jan Beck-Larsen fra Ejerslykkeskolen stemmer i.

»Jeg har taget en ny titel på mig som sundhedsfaglig direktør, udover at være skoleleder, og det giver masser af ansvar og stress, men der er jo ikke noget alternativ,« siger skolelederen.

Hos skolechef i Odense Kommune Nikolaj Juul Jørgensen kan man godt genkende billedet med det store smittetryk.

»Vi har høj smitte blandt både børn og ansatte. Eksempelvis kan jeg nævne, at der er omkring 1.000 ud af de 17.000 skolebørn, vi har, der er smittede,« siger skolechefen.

Nikolaj Juul Jørgensen siger videre, at de ikke har nye tal for lærerne, men at det lå på 17 til 18 procent fraværende sidste uge, og han vil mene, at det tal er steget.

Om hvilke muligheder man har i kommunen for at assistere, lyder det fra skolechefen, at der i virkeligheden ikke er så mange.

»Der er ikke så meget, vi kan gøre, udover at levere viden til skolerne, når de har spørgsmål,« siger Nikolaj Juul Jørgensen.

Skolechen siger dog, at man også prøver at tale med KL (Kommunernes Landsorganisation) og ministeriet for eksempelvis at få indført muligheden for fjernundervisning igen.

»Det er en måde at hjælpe de skoler, hvor fraværet kan ligge på 30 eller eksempelvis 50 procent blandt de ansatte. For hvad er alternativet?«, siger han med slet skjult reference til den umulige opgave, det er at få undervisningen til at køre med så coronaramt et skolesystem.