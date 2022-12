Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den buldrende inflation været et usædvanlig dyrt bekendtskab for danskerne.

Men det er heldigvis ikke alt, der bliver dyrere. Der er nemlig udsigt til, at prisen på færgebilletter falder.

Molslinjen har netop offentliggjort, at priserne for hurtigfærgeturene over Kattegat sættes ned, skriver Århus Stiftidende.

»Det skal være billigt at rejse i Danmark – det er sådan, vi har gjort det de seneste ti år, og det har virket. Vi har en ekstra og hurtig færge i drift i 2023, og den øgede kapacitet vil vi gerne udnytte,« siger Jesper Skovgaard, Molslinjens kommercielle direktør, til mediet.

Han fortæller desuden, at rederiet, som de fleste andre, også er ramt af de øgede omkostninger, men vil forsøge at hente tabet ind ved at få flere passagerer og biler med færgerne.

Derfor vil man sætte mange lavprisbilletter til salg, som vil koste 249 kroner, hvilket er 50 kroner billigere end tidligere.

Molslinjen vil med den kommende sejlplan have 32 daglige afgange mellem Jylland og Sjælland. Antallet af afgange til og fra Aarhus øges, og antallet af afgange mellem Ebeltoft og Odden Færgehavn fordobles, skriver Århus Stiftstidende.