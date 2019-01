Trafikstyrelsen har onsdag givet jernbanevirksomheden Green Cargo AB tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på såkaldte lommevogne.

Dermed er forbuddet mod al kørsel med lommevogne reelt ophævet, da samtlige fire selskaber, der gør brug af de særlige godsvogne, nu har fået grønt lys til at køre på det danske jernbanenet.

Trafikstyrelsen oplyser over for B.T., at Green Cargo AB har kunnet påvise den fornødne dokumentation for, at selskabet forsvarligt kan transportere lommevognene rundt i landet.

Det sker efter et forbud trådte i kraft 8. januar.

Her forbød Trafikstyrelsen al transport på det danske jernbanenet med sættevogne læsset på lommevogne.

Det skyldtes den voldsomme ulykke på Storebæltsbroen 2. januar.

Det ramte selskaberne Hectorrail, CFL Cargo, DB Cargo samt Green Cargo AB.

Det var efter alt at dømme netop en sættevogn, der løsnede sig fra en lommevogn og forårsagede den værste togulykke i 30 år.

Ulykke kostede otte mennesker livet.

16 personer blev såret.

Problematikken om de såkaldte lommevogne opstod, da der dagene efter ulykken blev foretaget en test udført af Havarikommissionen.

Den viste, at der kunne være problemer med den låsemekanisme, der skal låse sættevognen fast på de såkaldte lommevogne.