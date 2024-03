Mange komplicerede spørgsmål står tilbage efter det voldsomme og fatale brokollaps i Baltimore.

Hvordan kunne det gå så galt? Hvem har ansvaret? Og risikerer den danske rederigigant Mærsk at skulle betale erstatning, da de havde chartret skibet Dali?

»Det er deres hovedpine, men det er ikke deres ansvar,« siger Kristina Siig, professor og dr.jur. i søret ved Syddansk Universitet, om den danske rederigigants rolle i den voldsomme tragedie.

Hun giver her sin foreløbige vurdering af, hvem der står tilbage med ansvaret for ulykken, der formodes at have kostet seks personer livet.

Seks mennesker vurderes at have mistet livet i ulykken. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Seks mennesker vurderes at have mistet livet i ulykken. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Først må man dog forstå hvilke aktører, der er på spil i sagen.

Skibet Dali er ejet af det singaporeanske shippingfirma Synergy Maritime Group, men var på tidspunktet chartret af Mærsk.

Derudover blev skibet på ulykkestidspunktet styret af lokale navigatører, der skulle få skibet sikkert ud af havnen.

Ifølge Kristina Siig bør Mærsk ikke umiddelbart kunne drages til ansvar.

»Mærsk har så at sige bare lejet plads på skibet. Den instruksmyndighed, de har, er at bestemme en rute for skibet, og hvilke containere der skal læsses på og af i de forskellige havne. Men Mærsk aktien faldt jo kraftigt onsdag, så de er allerede blevet påvirket af ulykken,« forklarer Kristina Siig.

Chatringsaftalen mellem Dali og Mærsk er at sammenligne med det mellem en fragtmand og en kunde, der eksempelvis skal have kørt et flyttelæs tværs over Danmark.

Joe Biden har lovet, at man hurtigst muligt vil få konstrueret en ny bro. Foto: Samuel Corum/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden har lovet, at man hurtigst muligt vil få konstrueret en ny bro. Foto: Samuel Corum/EPA/Ritzau Scanpix

Forskellen her er, at Mærsk har lejet skibet i flere måneder.

»Som udgangspunkt er det skibsrederiet, der har ansvaret. I det her tilfælde vil det være Synergy Maritime Group eller måske den registrerede ejer. Hvilke regler de har i Maryland for, hvornår man har erstatningsansvaret for det, ved jeg ikke, men overordnet set er devisen »you break it, you buy it«. Hvis du ødelægger noget, skal du betale for det bagefter.« siger Kristina Siig.

Mistede strømmen kort før kollision

Besætningen ombord på Dali har forklaret, at skibet mistede strømmen kort før ulykken, og derfor kunne man ikke navigere.

»Hvis der virkelig er tale om et maskinsvigt, så er Mærsk helt indlysende fritaget, for de er hverken ansvarlig for at sejle skibet eller for at vedligeholde det,« Kristina Siig.

Havnen i Baltimore er en af de største i USA, og ulykken bliver kun dyrere for hvert time, havnen holder lukket.

En særlig international regel gør dog, at Synergy Maritime Group ikke kommer til at punge voldsomt ud.

»I shipping kan man lave en begrænsingsfond. En gammel regel, der har overlevet, fra dengang styrmand og skibsejer var den samme,« siger Kristina Siig.

Det betyder, at Dalis forsikringsselskab normalt vil kunne begrænse sit ansvar til et beløb, der afhænger af skibets størrelse. I en sag som den her vil det ofte være mindre end det samlede krav, men det må tiden vise.

B.T. har rakt ud til Mærsk for en kommentar, men de henviser til Synergy Maritime Group.

Synergy Maritime Group er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.