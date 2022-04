Det startede som en interessant tur til et hjemsøgt hus, men det endte i stedet med at ligne noget fra en gyserfilm.

For mindre end to uger siden besøgte en gruppe mennesker nemlig Hollywood Wax Museum i Myrtle Beach, hvor der var udstillet et hjemsøgt hus.

Og selvom gruppen var forberedt på, at turen kunne blive uhyggelig, tog den sig alligevel lidt af en drejning. Det skriver Fox News.

Da gruppen trådte ind i det hjemsøgte hus, blev flere medlemmer nemlig så skræmt af en medarbejder på stedet, at en person fra gruppen faldt til jorden, hvor der lå en pistol, som ramte personen, Keal Latrell Brown.

Brown tog derfor pistolen til sig, og skød en af de ansatte to gange, oplyser Myrthle Beach Police i et opslag.

»Brown fortalte efterforskerne, at han troede, at pistolen var en rekvisit og en del af oplevelsen, da han tog den op og skød to gange og ramte offeret en gang i skulderen,« skrev politikredsen.

Men efter en omfattende efterforskning med vidner samt gennemgang af billed- og videomateriale har politiet sigtet Keal Latrell for at have begået kriminalitet i forbindelse med skyderiet.

Politiet understreger desuden, at flere sigtelser mod manden er sandsynlige.

Skyderiet fandt sted lørdag den 16 april.