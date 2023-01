Lyt til artiklen

Mange danskere går for tiden rundt og nyser og hoster, men skyldes det corona, forkølelse eller influenza?

Svaret er ikke så ligetil – selv ikke for en professor og overlæge som Lars Østergaard, Aarhus Universitet.

»Jeg vil ikke umiddelbart kunne kende forskel. De smitter alle på samme måde. De er virusbåret, og de angriber alle luftvejene,« siger han.

Symptomerne på alle tre sygdomme er blandt andet feber, hoste, irriterede øjne, løbende næse, nedsat hørelse og ondt i halsen, og flere elementer af den kombination har ramt landet hårdt for tiden.

»Lige nu er det ekstra omfattende, da vi ikke har haft den samme mængde virus i covid-tiden, hvor vi alle passede på. Så immunforsvaret er ikke blevet trænet så godt,« siger Lars Østergaard, der ikke mener, at man straks skal reagere med at blive testet for corona, fordi man hoster.

»Hvis man har svært ved at få vejret, så skal man opsøge lægen, som så kan henvise dig videre, hvis det er nødvendigt,« siger han.

Uanset hvad man måtte fejle, er det naturligvis en god idé ikke at smitte nogen, og her gælder de råd, som vi alle har fået nærmest sprøjtet ind sammen med coronavaccinen.

»Sørg for at holde afstand og sprit af – eller vask i hvert fald hænderne hyppigt. Hvis man ikke er sammen med særligt sårbare grupper, skal man bare bruge sin almindelige fornuft for, hvordan man gebærder sig,« siger Lars Østergaard.

Én særlig gruppe skal dog være ekstra opmærksom, når symptomerne kommer.

»Ældre, der ikke er vaccineret, kan komme til deres egen læge og få medicin i pilleform, der gør, at de ikke vil blive fatalt ramt,« siger han.