En storm i et glas vand?

Torsdagens blæsevejr over Nordjylland nåede måske ikke de højder, som flere havde skreget og skrevet det op til. Alligevel bed vinden i momenter fra sig.

Falck fortæller, at der i Nordjylland har været mere gang i den end normalt:

»Vi har i alt været ude og fjerne 10 væltede træer. Der har dog ikke været noget i løbet af natten, efter stormen begyndte at aftage,« skriver de i en officiel udtalelse.

Og det billede illustrerer meget fint situationen i resten af Danmark:

»Vi har oplevet højere aktivitet i hele landet i forbindelse med stormen, hvis vi sammenligner med dage, hvor vejret er mere normalt. I perioden mellem 8:00 og 17:00 har vi været ude og fjerne 15 væltede træer og fra kl. 17:00 og frem til midnat modtog vi 51 anmodninger om assistance, som blandt andet dækker over væltede træer og i ganske få tilfælde væltede lygtepæle,« skriver Falck.

Hos Nordjyllands Beredskab giver et kig på det seneste døgns aktiviteter »ikke umiddelbart et billede, der indikerer, at vi har haft ekstra travlt,« som de udtrykker det.



Endelig beretter Nordjyllands Politi om en rolig nat mellem torsdag og fredag.

Lidt drama var der dog i Nørresundby torsdag eftermiddag, hvor et stillads væltede på Vesterbrogade 16 – tæt ved Limfjordsbroen.

Trafikken blev kortvarigt standset på stedet, mens politiet var på vej for at undersøge skaderne.

Der var tale om et mindre stillads, som ramte to biler. Ingen kom dog til skade, oplyste Nordjyllands Politi.

Ifølge TV 2 VEJRET endte blæsevejret trods alt alligevel med at være det kraftigste, der har ramt landet siden marts 2020.

De højeste vindstød blev målt til stærk storm og ramte flere landsdele. Højest var det ved Hirtshals, hvor der blev målt 29,9 meter per sekund, hvilket svarer til knap 108 kilometer i timen.

Den højeste middelvind, der blev målt torsdag, kom op på stormende kuling, med 24,1 meter per sekund. Det er faktisk den højeste middelvind, der er blevet målt i Danmark, siden der sidst var storm i marts 2020.

Middelvinden er et mål for, hvor meget det blæser og svarer til gennemsnittet af vindhastigheden på en periode på ti minutter.

Fredag får vi en grå og trist overskyet dag med temperaturer på 14-15 grader, men senere på weekenden kan det faktisk gå hen og blive ganske nydeligt.