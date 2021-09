Så kan du godt finde weekendhumøret – solbrillerne, grillen og roséen – frem igen:

For selvom vejret kommer til at se temmelig gråt og trist ud fredag, så ender det hele med en flot, solig og lun weekend.

»Glæd dig! Vejret lørdag og søndag bliver til udendørsaktiviteter,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Wagner.

Inden vi når så langt, skal vi dog gennem en grå og trist fredag, forklarer hun:

»Vi har en grå dag i vente, som begynder med lidt eller nogen sol i de centrale og østlige dele af landet. Vi får måske også lidt regn hist og pist, men ellers bliver det mest en gråvejrsdag.«

Det hele skyldes en varmfront, der er på vej ind over landet fra vest i løbet af dagen, og det giver mange skyer på himlen.

Så skal du gøre dig håb om et solstrejf fredag, skal du altså befinde dig i de østlige egne.

Et hurtigt kig på de fire største byer afslører da også et par små regionale forskelle i vejrudsigten for fredag.

Vi har en grå dag i vente. Dagen starter med perioder med sol flere steder, men inden dagen er omme, er det blevet skyet og der regner hist og her. Men glæd dig- vejret lørdag og søndag opfordrer til udendørsaktiviteter .

København

Dagen begynder med lidt sløret solskin i København, som i løbet af dagen bliver afløst af skyer. Af vores fire største byer er det dog nok alligevel i hovedstaden, at chancen for sol i en længere periode er størst.

Odense

I den fynske hovedstad forudser Mette Wagner også, at der er mulighed for lidt huller i skydækket, men de bliver »relativt hurtigt lukket til,« understreger hun. Der er også udsigt til lidt regn.

Aalborg

Aalborgenserne får generelt en skyet dag, og opklaringen kommer først i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge på 14–15 grader.

Aarhus

Nogenlunde samme billede ser vi i Aarhus, forklarer meteorologen. En udpræget grå og skyet dag med omkring de 15 grader.

Som tidligere antydet er der absolut ingen grund til at blive vinterdepri og gå i tidligt vinterhi lige med det samme.

»Vi får nemlig en smuk efterårsweekend med sol og svage vindforhold. Så det er med at komme ud og bruge naturen og nyde, at man ikke bliver våd,« lyder opfordringen fra Mette Wagner.

Og det er altså med at nyde det, liiige så længe det varer.

Den kommende uge vender det ustadige efterårsvejr nemlig tilbage.

»Men det venter vi med at bekymrer os om, ellers bliver vi bare alt for deprimerede,« siger Mette Wagner.