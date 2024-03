Tusindvis af mennesker følger lige nu med i den 87-årige kong Haralds hjemrejse til Norge fra Malaysia.

Det var ikke meningen, at kong Harald skulle militært evakueres fra øen Langkawi, men sådan blev det, da hans lave hjertefrekvens medførte, at han lørdag fik indopereret en pacemaker.

Nu er han i luften, og det er der altså flere tusinder, som følger med i via hjemmesiden Flightradar.

Det toppede tidligere søndag, da mere end 20.000 mennesker fulgte kongens fly, der skulle mellemlande i Dubai, skriver det norske medie Dagbladet.

Lige nu befinder kong Harald sig over Kuwait på sin rejse hjem til Norge. Foto: Flightradar. Vis mere Lige nu befinder kong Harald sig over Kuwait på sin rejse hjem til Norge. Foto: Flightradar.

Derfor var hans fly også det mest overvågede fly på hjemmesiden.

I skrivende stund følger omtrent 10.000 mennesker med.

Ifølge hjemmesiden skal Kong Haralds fly lande i Oslo klokken 22.55 søndag aften.

Det er da også noget af en flyvetur, som Kong Harald er ude på. De lettede fra Malaysia lidt efter klokken 06.00 for at mellemlande i Sharjah Lufthavn i De Forenede Arabiske Emirater klokken 14.15, og nu er de altså på det sidste stræk til Norge.

Ifølge mediet er kong Haralds hustru dronning Sonja også ombord på flyet.

Efter sigendende skal kongen indlægges på et hospital efter ankomst i Norge, hvor han er sygemeldt fra sit hverv i to uger.

Besætningen på flyet, som skal få kong Harald sikkert hjem, er også nøje udvalgte mennesker.

Det norske forsvar har tidligere bekræftet overfor mediet, at de organiserer hjemrejsen for Kong Harald, for at »sikre en effektiv og sikker transport« for kongen.

Der er flere kaptajner ombord, fordi det er en lang distance, de skal flyve. Og hertil har både piloter og besætning arbejdstidsregler, hvilket betyder at der er regler for, hvor mange timer de må flyve og hvileperioder.

Luftfartsanalytikeren er overbevist om, at besætningen er yderst veltrænede til denne slags missioner.