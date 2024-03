Hvad der skulle have været en ferie for Kong Harald i Malaysia endte med en hjerteoperation, hvor han fik indopereret en pacemaker.

Nu er et ombygget SAS-fly, der skal få ham hjem til Norge, landet på øen Langwaki med 14 personer ombord.

Den 87-årige konge fik afbrudt sin ferie og blev opereret på et hospital, hvor han fik en pacemaker indopereret. Siden har der været gisninger om, hvordan kongen skulle vende tilbage til Norge.

Luftfartsanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener bestemt, at det er gennemtænkt, hvilke 14 personer der befinder sig i flyveren, skriver det norske medie Dagbladet.

Det norske forsvar har bekræftet overfor mediet, at de organiserer hjemrejsen for Kong Harald, for at »sikre en effektiv og sikker transport« for kongen.

Der er flere kaptajner ombord, fordi det er en lang distance, de skal flyve. Og hertil har både piloter og besætning arbejdstidsregler, hvilket betyder at der er regler for, hvor mange timer de må flyve og hvileperioder.

Luftfartsanalytikeren er overbevist om, at besætningen er yderst veltrænede til denne slags missioner.

Blandt de 14 mennesker er der angiveligt en norsk chefpilot, som har fløjet sårede ukrainere til hospitaler i Europa, en anden pilot har fløjet netop dette ombyggede SAS-fly tidligere, og en tredje er flytekniker som tidligere har vært ansvarlig for udstyr og teknologi på lignende missioner.

Flere af de resterende har meget lang erfaring fra deres arbejde i SAS.

Men da mediet møder besætningen på øen, oplyser de, at de ikke kan udtale sig om opgaven.

De har således fået 'mundkurv' på, hvilket de også bekræfter overfor Dagbladet.

Heller ikke det norske forsvar har ønsket at give informationer om hjemrejsen.

»Da det er en igangværende operation, ønsker vi ikke at gå i detaljer, både af sikkerhedsmæssige årsager, og fordi der kan ske ændringer,« siger oberstløjtnant Stine Barclay Gaasland i en mail til mediet, og tilføjer:

»Det er særligt vigtigt for os at opretholde denne praksis af hensyn til Hans Majestæt Kongens sikkerhed og helbred.«

Kong Harald fik indopereret en pacemaker på et hospital i Malaysia lørdag morgen.

Kong Haralds livlæge har tidligere udtalt, at operationen skete grundet lav hjertefrekvens, og at operationen var succesfuld.

»Beslutningen blev taget tidligt i dag, og indgrebet var vellykket. Kongen har det efter omstændighederne godt, men har fortsat brug for hvile. Indgrebet vil gøre hjemrejsen mere tryg,« siger kongens livlæge, Bjørn Bendz.