I flere årtier har de ikke ville bekræfte noget.

Men nu har den kongelige husstand i Holland har bekræftet ægtheden af ​​et nazistisk medlemskort tilhørende prins Bernhard, som var gift med dronning Juliana og dermed bedstefar til den siddende hollandske konge.

Dermed sætter de en stopper for de årtier lange mistanker, der havde svirret omkring prins Bernhard, skriver The Guardian blandt andet.

Påstande om bånd mellem Bernhard, den tyske aristokrat, og nazistpartiet dukkede op i slutningen af ​​1990erne, efter at en hollandsk historiker sagde, at han havde fundet en kopi af kortet i et amerikansk arkiv.

Bernhard giftede sig ind i den hollandske kongefamilie i 1930erne og var prinsgemal indtil 1980, nægtede på det kraftigste at være nazist – lige til det sidste.

»Jeg kan sværge med hånden på Bibelen: Jeg har aldrig været nazist,« sagde Bernhard, dengang 93, til det nationale dagblad De Volkskrant i et interview kort før sin død i 2004.

Det er dette medlemskort, som satte gang i rygterne. Foto: Den Haag Koninklijke Verzamelingen/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig betalt for partimedlemskab. Jeg har aldrig haft et medlemskort.«

Prins Bernhard erkendte dog, at han havde været medlem af flere nazistiske militærenheder, og beskrev det som en nødvendighed for mænd på hans alder på det tidspunkt.

Tidligere på ugen fortalte den tidligere leder af slottets arkiv, Flip Maarschalkerweerd, til mediet NRC, at han var stødt på kortet, mens han var ved at katalogisere prinsens ejendele.

Kongehuset bekræftede over for AFP, at kortet fra 1933 var ægte.

Den nuværende kong hollandske kong Willem-Alexander taler med pressen efter afsløringerne omkring hans bedstefar. Foto: Splashnews.com/Splash/Ritzau Scanpix

Bernhard von Lippe-Biesterfeld blev født som mindre tysk prins i 1911 og giftede sig med kronprinsesse Juliana efter at have mødt hende ved de olympiske lege i Bayern før anden verdenskrig.

Han var kendt for at bære en hvid nellike i sit knaphul – en mode, der efter sigende ville blive et symbol på modstand mod Nazityskland, efter at Bernhard var med til at organisere den hollandske modstand fra London, hvor regeringen og hans svigermor, dronning Wilhelmina, levede i eksil.

»At Bernhard var medlem er ikke så meget det, der forårsagede chokket: det havde de fleste hollændere forventet nu. Men at han fortsatte med at benægte det indtil sin død vejer meget tungere for folk,« sagde Center for Information og Dokumentation Israel i en erklæring.



Den nuværende Kong Willem-Alexander har også følt sig nødsaget til at kommentere på nyheden.

»Jeg forestiller mig, at nyheden har en stor indflydelse, og at den fremkalder en masse følelser, især i det jødiske samfund. Vi er nødt til at se fortiden, som den er, inklusive de mindre pæne dele.«