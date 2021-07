Det blev desværre ikke til en tur til Baku for prins Christian.

Men den 15-årige tronarving fulgte ivrigt de danske drenge hjemme fra slottet på en lille skærm på en Mac-computer. Teknikken på kronprinsfamiliens store tv-skærme virkede tilsyneladende ikke.

Kongehuset delte således dette billede på Instagram.

Kongehuset har fulgt EM-drengene intensivt, og til kampene i Parken var både Kronprinsen og Kronprinsessen til stedet.