Sygdom har ramt det britiske kongehus, hvor prinsesse Kate har været på operationsbordet, mens kong Charles skal behandles i næste uge.

Samtidig har prins William travlt med at være ved sin kones side, og det har givet udfordringer i det britiske kongehus, hvor man har måttet langt ned i tronfølgen for at finde værdige afløsere.

Det har skabt bekymring i flere britiske medier, at hele tre af de øverste kongelige for tiden er ude af stand til at passe de officielle pligter.

Ifølge Lone Theils, der er forfatter og tidligere Englands-korrespondent for flere danske medier, er det da også en meget atypisk situation.

Kate og William kan for tiden ikke varetage deres kongelige pligter grundet hendes operation. Foto: Jonathan Brady/AP/Ritzau Scanpix

»For mig at se er det en exceptionel situation, at der både er brug for William derhjemme og på det officielle job, mens Charles er syg,« siger hun og tilføjer:

»Men når det er sagt, så skal William nok tage sin del af læsset med de officielle pligter og selvfølgelig også være der for Kate.«

Det var onsdag, at det kom frem, at prinsesse Kate var blevet indlagt for at blive opereret i maven.

Det britiske kongehus vil ikke oplyse, hvad prinsessen præcist fejler, da man anser det som en privat information. Det er dog blevet oplyst, at det ikke er kræftrelateret, at det har været planlagt længe, og at prinsessen, der kom godt igennem operationen, skal være indlagt i to uger.

Det kan godt være, at Anne og Edward ikke er A-holdet, men de er yderst erfarne. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Derudover forventes det, at hun først vil kunne genoptage sine officielle pligter efter påske.

Blot to timer senere samme onsdag kom meldingen, at kong Charles skal indlægges i næste uge, da han har en forstørret prostata, der skal behandles.

Denne behandling kan ske ved at operere eller ved brug af laser eller ved indsprøjtninger med vand. Det vides ikke, hvilken slags behandling, som kongen skal have, men det er meldt ud, at hans officielle deltagelse ved arrangementer er udskudt i nogle uger.

At både kong Charles, prins William og prinsesse Kate i en periode ikke kan påtage sig de officielle pligter har ført til, at det britiske kongehus må langt ned i tronfølgen for at finde de kongelige afløsere.

Den opgave vil nemlig primært blive pålagt kongens lillesøster prinsesse Anne (nummer 17 i tronfølgen), samt hendes lillebror, prins Edward (nummer 14 i tronfølgen).

»Anne og Edward er måske ikke ligefrem A-holdet, men de ved, hvad jobbet går ud på, og jeg tror, at Storbritannien og England er i nogenlunde sikre hænder. De er ikke nogen, der kommer til at lave noget uventet, og vi skal ikke vente nogle skandaler, mens de afløser,« siger Lone Theils og tilføjer:

»Det kan dog godt være, at folk bliver lidt skuffede, hvis de havde glædet sig til at møde kong Charles og så møder prins Edward i stedet.«

Dronning Camilla vil formentlig også tage sin tørn, mens hendes mand er syg. Foto: Patrick Van Katwijk/AP/Ritzau Scanpix

Hun peger på, at dronning Camilla, der er kendt for at være meget arbejdsom, formentlig også vil tage sin del af slæbet.

Til gengæld mener Lone Theils ikke, at den usædvanlige situation kan byde på et comeback til hverken kongens yngste søn, prins Harry (nummer 5 i tronfølgen) eller kongens lillebror prins Andrew (nummer 8 i tronfølgen). Ingen af de to prinser har fungeret som arbejdende kongelige de seneste år grundet en række skandaler.

»Jeg kan ikke se under hvilke omstændigheder, at Andrew nogensinde vil blive bragt ind igen, Han er simpelthen dømt ude på livstid, tror jeg,« siger Lone Theils.

Og vi skal nok heller ikke forvente at se prins Harry komme tilbage og hjælpe til i det britiske kongehus foreløbig:

»Der er jeg ikke lige så sikker, som med Andrew, men jeg synes, at det ser meget svært ud i øjeblikket. Jeg tror ikke, at der er nogen vilje på nogen af siderne til at finde hinanden igen, men ting ændrer sig jo, og det er familie,« siger Lone Theils om den britiske prins, der selv valgte at forlade kongehuset for at slå sig ned i USA med sin kone, hertuginde Meghan.

Hun mener, at det i stedet er prins Williams børn, der skal bære faklen videre om nogle år.

»Williams børn er for små lige nu til at påtage sig et reelt ansvar, men den dag de er lidt ældre, så vil man nok se, at det bliver dem, man kigger imod, når der skal dækkes ind for sygefravær og den slags.«

