Inden sommeren er omme, planlægger dronning Margrethe at sætte kurs syd på.

Helt konkret vil Dronningen drage mod Frankrig for at besøge sin yngste søn, hans hustru og børn.

Det fortæller hun mandag ved middagstid til B.T. under et pressemøde på Færøerne, hvor hun har opholdt sig de seneste dage.

»Jeg regner jo faktisk med – hvis det hele flasker sig – at få nogle dage i Frankrig i sommeren. Men det hele er sådan lidt løst endnu.«

»Det vil vise sig, hvad det bliver til,« lyder det fra den 81-årige majestæt, der endnu har til gode at besøge prins Joachim, prinsesse Marie og børnene i Frankrig.

Familien skiftede i sommeren 2019 deres danske adresse ud med en fransk i forbindelse med prins Joachims uddannelse på det franske militærakademi, École militaire.

I første omgang lød meldingen fra Kongehuset, at familien skulle bo i Paris i et år i forbindelse med uddannelsesforløbet.

Nu skriver kalenderen august 2021, og prins Joachim og familien befinder sig fortsat på fransk jord.

I mellemtiden har prinsen nemlig fået job som forsvarsattaché på den danske ambassade i den franske hovedstad. En stilling, han efter planen skal varetage i tre år.

Familien vender altså tidligst tilbage til Danmark igen i 2023, og måske netop derfor har Dronningen nu truffet beslutningen om at besøge dem under de franske himmelstrøg.

»Dronningen har ikke besøgt prins Joachim og prinsesse Marie i Paris. Naturligvis har coronakrisen besværliggjort dette, men derfor skal man ikke undervurdere betydningen af, at hun nu siger, hun tager derned,« forklarer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»Prins Joachim har jo udtalt, at han er på mission for Danmark, og så er det jo også meget passende, at Dronningen kipper med flaget.«

Jacob Heinel Jensen mener desuden, at monarkens besøg kan ses som en hjælpende hånd til parret i Paris.

»Indtil nu har de haft megen modvind – ikke mindst efter interviewet i Point de Vue. Samtidig er deres popularitet blandt danskerne helt i bund, og debatten om apanagen raser stadig,« forklarer han og henviser altså blandt andet til et helt særligt interview, som parret lavede for et par måneder siden.

Her lod prins Joachim læserne vide, at han var utilfreds med sin rolle i det danske kongehus.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien,« sagde prinsen eksempelvis til journalisten fra Point de Vue.

Samtidig viser meningsmålinger, som YouGov har foretaget for B.T., at prins Joachim er blandt de mindst populære medlemmer af det danske kongehus, og at næsten halvdelen af den danske befolkning mener, at han bør frasige sig sin apanage.

»De har brug for opbakning fra hjemmefronten, og de har brug for den nu,« lyder vurderingen fra Jacob Heinel Jensen, der afslutter:

»Jeg ville gerne være en flue på væggen, når Dronningen tager til Frankrig. Hun har prøvet andre kriser med monarkiet – ikke mindst under prins Henriks krise – og prins Joachim har jo netop sammenlignet sin utilfredshed med Henriks. Det kan være, hun vil give sin yngste søn nogle råd. Han har brug for det.«