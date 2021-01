Sophie Løhde kan ikke se nogen stor forskel på indholdet i nyt Løkke-projekt og Venstre.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, har svært ved at se, hvordan det politiske indhold i et nyt politisk netværk fra Lars Løkke Rasmussen adskiller sig fra Venstre.

Det skriver hun i en sms til Ritzau:

- Det handler vist mest om Lars selv og ikke så meget om indholdet. Jeg har i hvert fald svært ved at få øje på de store politiske uenigheder, ud over at han fortsat vil være støtteparti for Mette Frederiksen. Det ønsker Venstre ikke, skriver hun.

- Vi vil være et alternativ til den røde regering.

Lars Løkke Rasmussen har fredag oplyst, at han starter et nyt politisk netværk - der med tid kan blive til et politisk parti.

- Måske er det starten på et nyt parti, siger han fredag i P1 Debat.

Det kommer, efter at han på årets første dag meldte sig ud af Venstre. Han var menigt medlem af Folketinget, siden han i 2019 trak sig som formand for Venstre.

Fredag forklarer Lars Løkke Rasmussen, at han blev presset ud af partiets forretningsudvalg, og at han siden har overvejet at forlade partiet.

I P1 Debat fredag fortæller Lars Løkke Rasmussen, at han ikke har kontakt nogle af sine tidligere partifæller for at lokke dem med i hans nye projekt.

- Jeg har ikke gået på strandhugst og talt med et eneste folketingsmedlem hverken fra mit eget parti eller andre parti, for at spørge, om de vil være med. Det ville være upassende, så længe jeg var medlem af Venstre.

Da Lars Løkke Rasmussen forlod Venstre beskrev hans efterfølger som formand, Jakob Ellemann-Jensen, det som "trist".

- Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes og er på vej videre.

- Jeg ønsker ham alt det bedste, skrev Ellemann på Twitter dengang.

/ritzau/