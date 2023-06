Mens Venstres top er tavse om opbakning til at genfinde Mette Frederiksens slettede beskeder, er Venstres Ungdom ikke i tvivl.

Her siger formand Maria Ladegaard, at Venstre bør bakke op om at give Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) mulighed for at forsøge at finde beskederne.

»Det synes jeg bestemt. Det er vigtigt, vi kommer så dybt til bunds i den her sag som muligt,« siger Maria Ladegaard fra Folkemødet på Bornholm.

Dermed bakker hun op om de otte partier, der vil give FE mulighed for at forsøge at finde beskederne.

B.T. afslørede tirsdag, at Forsvarsministeriet har tilbageholdt væsentlige oplysninger om statsministerens slettede beskeder.

Beskederne blev udvekslet i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink.

Det forlød dengang, at FE ikke kunne genskabe beskederne. Men sandheden var, at man ikke havde forsøgt det statslige wi-fi-system, hvorfra beskederne muligvis kan findes. De oplysninger blev holdt skjult for Folketingets retsudvalg.

Derudover manglede FE lovhjemmel til at forsøge at finde dem, og den skal altså først skabes, før FE kan gå i gang med eftersøgningen.

»Det har jo ikke været muligt indtil videre. Den her mulighed er opstået, så nu synes jeg klart, vi skal gå den vej, og at Venstre skal være med til at give hjemmel til det,« siger Maria Ladegaard.

Hun håber nu, Venstre vil melde ud, at man bakker op om at skabe den nødvendige lovhjemmel.

Det kan kun ske, hvis minimum ét af regeringspartierne bakker op.

Bakkede op før valget

I valgkampen var Venstre-toppen da også nogle af de mest ihærdige fortalere for at genskabe statsministerens slettede beskeder og 'komme til bunds i sagen'.

Men nu, hvor partiet er i regering, svarer Venstres fungerende formand, Troels Lund Poulsen, ikke på, om han mener, at beskederne skal genskabes.

Maria Ladegaard, er det skuffende, hvis Venstre ikke bakker op om at lade FE gøre forsøget?

»Det ville overraske mig,« siger VU-forkvinden, der dog ikke tør regne med, at Venstre faktisk ender med at bakke op:

»Jeg var også meget sikker på, de ikke gik i regering, og jeg var også meget sikker på, de ikke droppede undersøgelsen af minkskandalen og FE-sagen.«

Vil det være pinligt, hvis Venstre ikke bakker op, efter i valgkampen at have slået på, hvor vigtigt det var at komme til bunds i sagen?

»Jeg håber i hvert fald, man har en god forklaring i så fald.«

Kapløb med tiden

B.T. har afdækket, at muligheden for at genfinde beskederne er et kapløb med tiden, da FE til september skal slette data, der kan indeholde Mette Frederiksens beskeder fra minksagen.

Men en anden og vigtigere faktor: Når pladsen på FE’s overvågningsenheder er fyldt, bliver data overskrevet.

Derfor vil en stribe oppositionspartierne nu tage et ekstraordinært skridt og midlertidigt aflyse Folketingets sommerpause for at behandle et beslutningsforslag fra De Konservative, der skal give Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) lov til at gøre et nyt forsøg på at genskabe statsministerens slettede beskeder fra minksagen.

Det siger partierne til Jyllands-Posten.