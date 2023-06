Venstre har tidligere været en af de mest ihærdige fortalere for at genskabe statsministerens slettede beskeder.

Nu hvor partiet er i regering, svarer Venstres fungerende formand og forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, ikke på, om han mener, at beskederne skal genskabes.

»Jeg kan konstatere, at der er partier, som vil komme med et beslutningsforslag. Jeg imødeser det forslag, og så vil jeg kommentere på det på det tidspunkt,« siger Troels Lund Poulsen.

Men hvad er din egen holdning? Venstre har været blandt de argeste forkæmpere for den sag. Skal vi ikke se de beskeder?

»Som jeg siger, så er jeg ved at se ned i hele den sag …«

Jeg spørger dig bare til din egen holdning. Du har været politiker meget lang tid. Hvad synes du selv? Er det ikke rimeligt nok?



»Jeg prøver igen … jeg prøver at se ned i den sag,« siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

»Nu ser jeg ned i den sag. Folketinget har stillet spørgsmål. Der er kommet et beslutningsforslag, og det kommer jeg til at forholde mig til, når jeg ser indholdet af det beslutningsforslag,« siger han.'

Hvis jeg havde stillet dig det her spørgsmål på Folkemødet for et år siden, så tror jeg dit svar havde været 'ja, det kan I sandelig tro, det er noget af det vigtigste, der overhovedet findes, det er en kæmpe skandale, minksagen har kæmpe betydning for os alle sammen, vi skal alle sammen se de beskeder, det er vores simple lovsikrede ret'. Hvorfor siger du ikke det?

»Fordi jeg ikke er i stand til at give dig et svar på, om de beskeder findes. Det er lige præcis det, som vi nødt til at se ned i nu. Hvis jeg står og lover dig at genskabe nogle beskeder, som ikke er muligt, så vil jeg jo have det næste problem.«

Det er der jo ingen, der regner med, du kan love noget. Men vi regner med, at du kan give lovhjemmel til at forsøge.

»Jeg har ikke mere tid,« sagde Troels Lund Poulsen, da han blev trukket videre af sine rådgivere.

B.T. afslørede tirsdag, at Forsvarsministeriet har tilbageholdt væsentlige oplysninger om statsministerens slettede beskeder. Beskederne blev udvekslet i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink under coronakrisen og kan muligvis indeholde centrale oplysninger i sagen.

Det forlød dengang, at FE ikke kunne genskabe beskederne. Men sandheden var, at man ikke havde forsøgt det statslige wi-fi-system, hvorfra beskederne muligvis kan genskabes. De oplysninger blev også holdt skjult for Folketingets retsudvalg.

Desuden står det nu klart, at FE ikke havde lovhjemmel til at forsøge at genskabe beskederne. Det ønsker otte af Folketingets partier nu at lave om på.

Du kan se interviewet i videoen i toppen af artiklen.

