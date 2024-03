Statsministeriet har for kort tid siden indkaldt til pressemøde onsdag.

Pressemødet handler om en »styrkelse af Forsvaret«, lyder det i en pressemeddelelse.

De nærmere detaljer lyder, at pressemødet finder sted onsdag klokken 09.30 i Spejlsalen.

Det bliver formændene fra de tre regeringspartier, statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), som vil være til stede ved pressemødet.

Det ventes, at der på pressemødet præsenteres en del af aftalen om en fremrykning af forsvarsforliget, skriver Ritzau.

Troels Lund Poulsen forklarede tilbage i starten af februar, at han ønsker at fremrykke militære investeringer på grund af den trussel, der kan være mod Nato på 'den kortere bane'.

Forligskredsen bag forsvarsforliget skal derfor se på, hvordan militære investeringer kan fremrykkes i forsvarsforliget allerede fra sommer.

Sådan lød det fra Lise Bech, forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne i februar.

»Vi er kommet frem til, at vi faktisk skal gå videre med det her - der er bred enighed i forligskredsen om, at vi er nødt til at fremrykke noget,« siger hun.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen bekræftede samtidig, at der ville blive indkaldt til yderligere drøftelser.