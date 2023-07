En melding fra socialdemokratiets politiske ordfører har sat sindene i kog flere steder i det socialdemokratiske bagland.

Partiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, har nemlig i et større interview luftet et forslag om, at danskerne i fremtiden måske selv skal til at spare op til deres ældrepleje.

I går langede flere socialdemokratiske folketingsmedlemmer så hårdt ud efter forslaget, og nu har den socialdemokratiske borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen, fået nok.

»Det har intet med socialdemokratisk politik at gøre. Det er ikke noget, vi hverken kan eller skal være med til, og jeg forstår simpelthen ikke, at en socialdemokrat kan foreslå sådan noget,« siger han til B.T.

Ifølge Erik Lauritzen går flere socialdemokrater nu offentligt ud med kritik, fordi der er mere generelt er en 'hel del' socialdemokrater i baglandet, som er utilfredse med partiets ledelse.

»Det er helt klart noget internt hos os, der gør, at man kommer med kritikken offentligt. Vi er nogle i partiet, som synes, vi har skullet leve med rigtig meget siden regeringen blev dannet,« siger Erik Lauritzen.

Han mener ikke, der bliver lyttet særlig meget til det kommunale bagland fra partitoppens side.

»Det er ellers os, der sidder herude og skal få velfærden til at hænge sammen. Jeg mener, man er nødt til at lytte mere til os i stedet for at komme med sådan nogle vilde meldinger om private ordninger,« siger han.

Selvom Christian Rabjerg Madsen er Socialdemokratiets politiske ordfører, har han sagt, at hans forslag om private opsparinger kun er udtryk for hans personlige holdning – ikke partiets.

Det giver Erik Lauritzen dog ikke meget for.

»Ej, det er altså svært at tro på. Så tænker jeg, at han i hvert fald ikke har forstået sit job. Jeg kan jo heller stå og sige en hel masse og så samtidig sige, at jeg ikke mener det som borgmester,« siger han.

Erik Lauritzen mener ikke, at Christian Rabjerg Madsen i første omgang ville være kommet med et forslag om privat opsparing til ældrepleje, hvis partier man ikke var i regering med Venstre og Moderaterne.

»Og så er det altså noget hovskisnovski-noget at gå ud og snakke om, at folk skal lave private opsparinger. Så har man altså ikke blik for, hvordan hverdagen ser ud for rigtig mange mennesker.«

Christian Rabjeg Madsen har ikke nogen kommentarer til kritikken.

