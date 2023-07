Interne uenigheder om, hvorvidt danskerne i fremtiden selv skal betale for ældrepleje, er nu blevet til en offentlig meningsudveksling mellem fremtrædende socialdemokrater.

De socialdemokratiske folketingsmedlemmer Anders Kronborg, Thomas Skriver og Maria Durhuus går nu direkte imod partiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

I sidste uge gav Rabjerg nemlig et stort interview, hvor han gav udtryk for, at danskerne i fremtiden både skal betale for ældreplejen over skatten, som man kender det i dag, og gennem opsparinger.

I et læserbrev i Avisen Danmark skriver de tre tre socialdemokrater nu, at Rabjergs forslag om private opsparinger til ældrepleje rokker »ved fundamentet i den socialdemokratiske velfærdsmodel«.

Til B.T. forklarer Anders Kronborg nu, hvorfor han har valgt at lufte de interne uenigheder offentligt.

»Vi har følt anledning til at tage den her debat, fordi der var begyndt at opstå tvivl om, hvad Socialdemokratiet egentlig mente om det her meget vigtige emne,« siger Anders Kronborg.

Selvom Christian Rabjerg Madsen er Socialdemokratiets politiske ordfører, har han sagt, at hans forslag om private opsparinger kun er udtryk for hans personlige holdning – ikke partiets.

Men Anders Kronborg, helt ærligt, når Rabjerg Madsen går ud og giver et stort interview og skriver en kronik om vigtigt politisk emne, så tænker du ikke, det er afstemt med den øverste ledelse?



»Jeg tror på det, som han siger. Det er, at han har givet udtryk for en personlig holdning. Det her er en debat, som er rejst uden mandat fra hverken ledelse eller folketingsgruppe. Jeg er i hvert fald ikke blevet orienteret om det før han gav det interview.«

Men hvis Mette Frederiksen slet ikke var enig i det, Rabjerg siger, så skulle hun vel have pandet den ned med det samme? Det har hun ikke. I stedet sagde hun, at han tog hul på »en nødvendig debat.«

»Selvom Mette Frederiksen er enig, står vores synspunkt stadig. Vi betaler en høj skat i Danmark. Når vi bliver gamle, forventer vi, at der er et velfærdssamfund, der griber os. Det er den kontrakt, som er bærende i vores samfundsmodel og i vores partiprogram.«

Venstre og Moderaterne har i løbet af sommeren i en større artikelserie i Avisen Danmark luftet tanker om, at fremtidens ældrepleje vil til at se markant anderledes ud, og at brugerbetaling og forskellige former for forsikringsordninger kan komme på tale.

Igen, Anders Kronborg, du tror virkelig på, at jeres politiske ordfører helt af egen drift beslutter sig for at give et stort interview med en ny linje på et så væsentligt politisk område?



»Jeg har ikke grundlag for andet end at tro, at det er rigtigt, når Rabjerg selv siger, at det er en solomelding. Jeg sidder selv i den socialdemokratiske gruppeledelse og ved, hvor meget dialog vi normalt har om tingene. Det her er ikke noget, som ledelsen har givet mandat til i hvert fald.«

Men hvorfor tager I det her offentligt i stedet for at snakke om det internt?



»Jamen, nu er det jo blevet en offentlig debat. Os, der har skrevet den her kronik, er også valgt af et bagland, der spørger os, hvad vi mener. Så hvorfor skulle vi tage mundkurv på og kun lade det være Rabjerg, der giver udtryk for, hvad han mener?,« siger Anders Kronborg.

Det kan vel gøre det lidt svært for offentligheden at vide, hvad partiet mener?

»Jamen, jeg blev også lidt overrasket over synspunktet fra Rabjeg. Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i tyve år og troede egentlig, at jeg var velbevandret i, hvad vi mente om det her. Så jeg fik da kaffen galt i halsen, da jeg læste det, han sagde.«

Anders Kronborg understreger, at partiet er nødt til at lave kompromiser i regeringssamarbejdet.

»Men jeg mener, vi skal stå fast på den universelle velfærdsstat uanset hvad. Jeg tror på, at der er bred opbakning i det socialdemokratiske bagland til at stå fast på det her,« siger han.

Socialdemokratiet holder sommergruppemøde den 15. og 16 august.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.