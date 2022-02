Hvis det står til regeringen, så skal de store streamingtjenester til at punge ud.

Det gælder blandt andet giganter som HBO Max, Disney+ og Netflix. I regeringens nye medieudspil lægges der nemlig op til, at udenlandske streamingtjenester skal betale fem procent af deres omsætning, et såkaldt kulturbidrag.

De penge skal gå til produktion af dansk kvalitetsindhold, lyder det blandt andet i Kulturministeriets medieudspil.

»Det er altid en balancegang. Nogle mener, det skal være højere, andre mener, det skal være lavere, og det er det, vi skal forhandle om,« svarede Ane Halsboe Jørgensen adspurgt, hvorfor bidraget er på fem procent, da hun præsenterede udspillet foran pressen.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen på vej til at præsentere medieudspillet på Dagbladet Ringsted. Foto: Claus Bech Vis mere Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen på vej til at præsentere medieudspillet på Dagbladet Ringsted. Foto: Claus Bech

Overordnet er tanken god, mener medieanalytiker Claus Bülow Christensen. Men omvendt mener han, at regeringen har overset noget.

»Jeg synes, at tanken om, at man gør det via skatter og afgifter, ikke er tidssvarende, for når jeg ser på den internationale streamingudvikling, så ser jeg, at de helt af sig selv bliver mere og mere lokalt orienteret,« siger Claus Bülow Christensen til B.T.

Her peger han nemlig på, at en streamingtjeneste som Netflix har investeret i danske produktioner som 'Kastanjemanden', 'Nisser' og 'The Rain'.

»De har stærkt brug for dansk indhold til deres danske kunder, så de amerikanske streamingtjenester er allerede meget villige til at investere lokalt i forvejen. Det virker til, at Kulturministeriet har overset den her udvikling,« siger Claus Bülow Christensen og fortsætter.

»Det ligner lidt symbolpolitik, hvor regeringen viser, at nu skal streamingtjenesterne ikke komme her og dominere vores tv-marked. De bliver nødt til at bidrage til kredsløbet, hvilket de jo allerede er i fuld gang med.«

En rapport fra Deloitte, bestilt af Kulturministeriet i 2018, anslog, at streamingtjenesterne havde en omsætning på 2,5 milliarder kroner.

Hvis der efter medieforhandlingerne skulle komme et kulturbidrag på de streamingtjenester, så mener Claus Bülow Christensen ikke, at forbrugerne skal forvente en større regning på deres abonnementer, da de i forvejen gerne vil investere i dansk indhold.

Men det kan have konsekvenser, hvis udfaldet af forhandlingerne bliver for stramme for streamingtjenesterne.

»Hvis streamingtjenesterne i sidste ende vurderer, at en dansk streamingskat koster dem penge, så er der kun et sted at sende regningen hen, og det er til forbrugerne.«