Der bliver færre og færre muligheder i Folketinget for Mike Fonseca, der er færdig i Moderaterne.

Nu melder også Danmarksdemokraterne ud, at han ikke har nogen fremtid hos dem.

»Nej. Alle kender vores holdning til ældre mænd, der er sammen med mindreårige piger,« oplyser Danmarksdemokraternes gruppeformand, Peter Skaarup, til B.T.

Afvisningen kommer dagen efter, at også Socialdemokratiet afviste Fonseca.

Danmarksdemokraternes gruppeformand, Peter Skaarup, melder klart ud om muligheden for, at Mike Villa Fonseca kan blive en del af partiet fremover. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarksdemokraternes gruppeformand, Peter Skaarup, melder klart ud om muligheden for, at Mike Villa Fonseca kan blive en del af partiet fremover. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Til B.T. oplyste gruppeformand Leif Jahn:

»Jeg forstår på debatten, at der har været spekuleret i, hvorvidt Mike Fonseca kan blive medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe. Det kommer ikke på tale.«

28-årige Mike Fonseca forlod Moderaterne, efter det kom frem, at han har brudt partiets adfærdskodeks, fordi han er kæreste med en 15-årig pige.

B.T. erfarer, at Mike Fonseca på et udvalgsmøde oplyste, at han planlagde at flytte sammen med den 15-årige pige.

Efterfølgende fortalte en »målløs« formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, at forholdet mellem det 28-årige folketingsmedlem og den 15-årige blev indledt, mens hun gik i 8. klasse.

Fonseca nævnte ikke selv Danmarksdemokraterne som en mulighed, da han fredag blev spurgt til sin fremtid i Folketinget. Men hans favoritter har allerede afvist ham, og så kan blive nødt til at kigge andre steder hen, hvis han ikke vil være løsgænger.

Han nævnte selv Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance.

Venstres nyvalgte formand, Troels Lund Poulsen, gjorde det lørdag klart, at Mike Fonseca ikke er velkommen hos dem.

Også formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, har afvist det tidligere medlem af Moderaterne som muligt emne i folketingsgruppen.

Mike Fonseca er sygemeldt.