Antallet af borgere over 40 år, der får førtidspension, er kun på en tredjedel af det, politikerne ventede.

København. Der er væsentligt færre på førtidspension, end det var hensigten med reformen fra 2012.

Det skyldes, at det er blevet for svært for folk med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne at få tildelt den. Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) efter en evaluering.

- Det er blevet for svært. Den lovændring, som jeg lægger op til nu, er for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med den hensigt, der var, siger han.

Lovforslaget skal snart behandles i Folketinget.

- Der har været nogle udfordringer og problemer med en for restriktiv praksis, det erkender jeg også åbent, siger ministeren.

I 2016 var der 24.200 færre førtidspensionister end forudsat i den politiske aftale.

Reformen har dermed opfyldt målet med, at færre skulle på varig offentlig forsørgelse. Men udviklingen har været kraftigere end forudsat, fremgår det af evalueringen.

Der har været en for stram praksis for tildeling af førtidspension.

- Kombinationen af de initiativer vi har været taget, plus den evaluering vi skal igennem, skulle gerne gøre, at nogle af de børnesygdomme bliver løst, siger ministeren.

Han regner med, at den nævnte evaluering afsluttes i foråret.

En enig forligskreds har allerede indgået aftale om at præcisere reglerne for førtidspension og ressourceforløb.

Nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb. Det er sket, selv om de pågældende kunne have fået førtidspension.

Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension. Det ventes dog, at nogle kommuner vil ændre praksis.

Det skyldes, at borgere over 40 år er betydeligt længere tid i ressourceforløb, end det var forudsat.

- Det tror jeg, der er mange forklaringer på. Det er også forskelligt, hvor gode kommunerne er til at lave ressourceforløb, der er målrettede og bliver afsluttet indenfor en rimelig tid, siger ministeren.

Ressourceforløb er betegnelsen for, at det offentlige forsøger at hjælpe en borger til at komme i arbejde eller i hvert fald få udviklet sin arbejdsevne.

Spørgsmålet om ressourceforløb bliver en vigtig del af den evaluering, der startes op efter påske.

Spørgsmål: I har lige lavet en evaluering, kan den ikke give en forklaring?

- Jo, der er allerede nogle indikationer, men jeg forhandler trods alt ikke i offentligheden.

- Der skal laves om på den måde, ressourceforløbene fungerer på, og det vil jeg diskutere med forligskredsen, siger ministeren.

Forligskredsen består foruden regeringen af Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

/ritzau/