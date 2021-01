Erhvervsminister Simon Kollerup (S) går på sygeorlov. Han erstattes af Dan Jørgensen, nuværende klimaminister.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) tager sygeorlov fra dags dato. Klimaminister Dan Jørgensen (S) bliver fungerende erhvervsminister.

Det skriver Statsministeriet i en meddelelse.

- Som følge af, at erhvervsminister Simon Kollerup på grund af sygdom midlertidigt er forhindret i at varetage ledelsen af Erhvervsministeriet, er ledelsen af de under erhvervsministeren hørende opgaver overdraget til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, skriver Statsministeriet.

Simon Kollerup stod frem til jul i spidsen for de forhandlinger om erstatning til minkavlerne, der siden november har kørt i Folketinget. Forhandlingerne rykkede efterfølgende til Finansministeriet grundet Simon Kollerups helbred.

Allerede 2019 havde ministeren i en periode stress-symptomer. Denne gang er det ifølge hans profil på det sociale medie Facebook et mavesår, der holder ham fra arbejdet.

- Inden jul måtte jeg blive hjemme med, hvad jeg troede, bare var et maveonde, men som viste sig at være et mavesår. Jeg håbede, at jeg kunne være tilbage på fuld kraft igen nu.

- Men efter anbefaling fra min læge vil jeg være sygemeldt nogle uger endnu. Det er frustrerende (virkelig!) for jeg brænder for at komme tilbage og fortsætte arbejdet med mine kolleger fra alle partier i Folketinget, skriver han her.

Simon Kollerup har som erhvervsminister været stærkt involveret i regeringens indsats for at holde hånden under økonomien og arbejdsmarkedet under covid-19.

Da han blev udnævnt som erhvervsminister ved regeringsskiftet i 2019, vakte det opsigt, da han har meget lidt erhvervserfaring og desuden er en af regeringens yngste ministre.

Privat er Simon Kollerup gift med Stine Monrad Kollerup med hvem han har to børn.

/ritzau/