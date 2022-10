Lyt til artiklen

Søren Pape bliver nu modsagt af en af landets førende eksperter i grønlandske samfundsforhold efter at han angiveligt har sagt at »Grønland er Afrika på is,« til et officielt møde, da han var justitsminister.

Den udtalelse falder ikke i god jord hos Lise Lyck, lektor og centerleder på CBS og ekspert i grønlandske samfundsforhold.

»Jeg synes det er en virkelig dum udtalelse,« siger Lise Lyck.

Søren Pape har også sagt, at Grønland på flere områder er at sammenligne med et uland.

»Det er vigtigt at holde fast i, at der er store sociale problemer i Grønland. For eksempel er der store problemer med incest. Men på de mere traditionelle måder at gøre ulande op på, der er Grønland ikke et uland,« siger Lise Lyck.

Nogle af de såkaldt traditionelle metoder, der findes, når man skal opgøre om et land er et uland er blandt andet fattigdom, spædbørnsdødelighed, overbefolkning og fødevareknaphed

Det grønlandske bruttonationalprodukt pr. indbygger ligger ifølge Verdensbanken på cirka 54.500 amerikanske dollar om året. Danmarks er på godt 67.800 dollar om året.

Til sammenligning ligger Belgien på 51.700 dollar og Østrig på 53.300 dollar. En grønlænder laver altså flere penge end en østriger.

»Der er heller ikke fødevareknaphed på nogen måde,« siger Lise Lyck, som dog nævner to udfordringer som ligger indenfor det traditionelle »ulandsområde«.

»Der er dårlig infrastruktur. Du kan dårligt komme fra den ene kommune til den anden uden at flyve,« siger hun og fortsætter:

»Uddannelsesniveauet er også lavt, men der er heldigvis ved at ske noget nu,« siger Lise Lyck.

Grønland brugte i 2014 cirka 14 procent af BNP på uddannelse, hvor Danmark brugte cirka otte procent.

En gennemsnitlig dansker drikker i øvrigt cirka 9,5 liter ren alkohol om året. I Grønland er tallet 8,7 liter.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Søren Pape til denne artikel.