Snart begynder blomsterne igen at springe ud, fuglene at kvidre og de lange, lyse nætter at titte frem.

Og her kan drømmen om et sommerhus hos flere godt begynde at vokse frem.

Men hvilke muligheder har man egentlig i banken for at finansiere et sommerhus?

Det vil Mikkel Høegh, der er boligøkonom hos Jyske Realkredit, her give sine tre bedste bud på.

1. Tag et lån

Den første mulighed er, at man kan optage et realkreditlån i sommerhuset.

Et par få år før corona blev reglerne ændret, så man nu kan låne op til 75 pct. af sommerhusets værdi som realkreditlån.

Det vil sige, at man gennem et realkreditinstituttet kan låne 75 pct. af hvad sommerhuset koster. De resterende 25 pct. skal man så betale på en anden måde, som kunne være kontant.

»Man skal være opmærksom på, hvis man vælger den løsning, at et sommerhus jo er en luksusgode, og dermed også lidt mere konjunkturfølsomt. Så det er lidt dyrere at optage et lån i et sommerhus,« forklarer han.

Derfor peger Mikkel Høegh også på den anden mulighed, som er billigere.

2. Belån din ejerbolig

Den anden og billigere mulighed går på at belåne sin ejerbolig, og så bruge det til at finansiere sit sommerhus med.

»Det er billigere. Man får et lavere bidrag og lavere effektiv rente,« siger boligøkonomen.

»En almindelig ejerbolig kan man belåne med op til 80 pct. af boligens værdi. Man kigger altså på, hvad boligen er værd, og hvor meget friværdi der er i boligen, og så kan man få et lån derop til. Det er klart, at jo mere friværdi man har i sin bolig, jo billigere kan man låne,« tilføjer han.

Men hvis dette scenarie skal fungere, så skal man selvfølgelig ikke have belånt huset helt op til skorstenen i forvejen, forklarer han:

»Hvis man skal kigge denne vej, så skal man helst ikke have en belåning i forvejen, der er meget højere end 50 pct.«

Men lige meget hvordan man køber sommerhus, så koster det på privatøkonomien, lyder det fra Mikkel Høegh.

Uanset om man belåner det ene eller det andet hus, så får man en højere termin, som er afdrag og renter på et realkreditlån, og dermed får man et lavere rådighedsbeløb.

»Hvis det skulle vise sig, at ens økonomi går skævt, så vil sommerhuset, uanset om det er belånt på den ene eller anden måde, være noget af det første man vil kigge på at sælge,« forklarer han.

»Sommerhuset er en luksus, som man ikke behøver at have,« tilføjer han.

3. Smid ens opsparing

Der er også en helt tredje fremgangsmåde til at købe sommerhus, der går på at smide ens opsparing ind i huset, for ikke at skulle låne så mange penge.

Og det kan give god mening, forklarer Mikkel Høegh.

Forstået på den måde, at et sommerhus er et luksusgode, og mange gange, når man køber et luksusgode, så skulle det jo gerne være noget luksus, man har råd til.

Dog er der en række ting, som man skal være opmærksom på, hvis man vælger at smide hele sin formue i et sommerhus. Det kan du læse mere om her.

Artiklen er oprindeligt bragt på Euroinvestor

