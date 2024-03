Pludselig tikkede beskeden fra lillesøster ind på Michelle Gattings telefon.

'Oh my god! Du er med i Drive to Survive!' stod der.

Og den er god nok. Midt i andet afsnit af nyeste sæson af Netflix' hitserie om Formel 1 dukker den danske stjerne op på skærmen.

Hun er kun med i et klip på få sekunder, men det er nok til at bringe gode minder frem, fortæller Michelle Gatting til B.T.

Michelle Gatting var pludselig med i Netflix-serien Drive to Survive. Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Michelle Gatting var pludselig med i Netflix-serien Drive to Survive. Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix

Efter lillesøsterens besked væltede det ind med beskeder, og mange sendte klippet til Gatting på Instagram.

»Det er virkelig gode minder. Jeg husker det tydeligt,« siger den danske racerkører om klippet, der er fra 2008.

Det viser 14-årige Michelle Gatting sidde på ladet af en bil ved siden af den senere Formel 1-kører Nyck de Vries og den senere Ferrari-junior Brandon Maïsano. De er netop blevet nummer et, to og tre i gokartløbet på La Conca i WSK-serien, der er en af de største gokartmesterskaber i verden.

Det er netop Nyck de Vries entre og efterfølgende exit fra Formel 1 i 2023, der er fokus i episoden.

»Jeg husker, at min far stod som den forreste foran podiet, så han kunne kigge mig direkte i øjnene. Han var en megastolt far der,« fortæller Michelle Gatting om gokartløbet for 16 år siden.

»Jeg er glad for, at de tog det klip med, for man kan virkelig se glæden ved at køre race. Det tager mig virkelig tilbage til mine bedste tider i gokart. Og det viser sgu også, at der var en pige med, der kom på podiet med gutterne.«

»Jeg kan minde mig selv om, at jeg er ret god. Jeg har slået og været tæt på at slå flere af dem. Nogle gange, når jeg ser resultatlisterne fra dengang, tænker jeg 'wow',« griner hun.

Både Ferraris nuværende Formel 1-stjerne Carlos Sainz Jr., den tidligere Formel 1-kører Daniil Kvyat, og BMWs sportsvognsstjerne Raffaele Marciello er bare nogle af deltagerne fra gokartløbet dengang, der er blevet stjerner i dag.

Michelle Gatting er med i et klip i Drive to Survive. Foto: Instagram/Michelle Gatting Vis mere Michelle Gatting er med i et klip i Drive to Survive. Foto: Instagram/Michelle Gatting

Selvom Michelle Gatting ikke på forhånd vidste, at hun ville dukke op på Netflix, klager hun ikke.

Faktisk håber hun, at hende og Iron Dames-holdkammeraterne kan blive centrum for en dokumentar på en af de store streamingtjenester.

»Det er stadig noget, vi sigter efter. Vi er blevet kontaktet af produktionsselskaber, men vi passer meget på. Deborah (Mayer, Iron Dames-chef, red.) tænker, det skal være det helt rigtige.«

»Jeg håber det, for det kunne være rigtig, rigtig fedt at følge.«

Danskeren står foran en kæmpe opgave i VM-serien for sportsvogne, WEC, i denne sæson.

Det kan du læse mere om lige HER.