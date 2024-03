Én ting er helt anderledes i år, når Michelle Gatting lørdag indleder jagten på en VM-titel.

Den danske racerkører sluttede sidste sæson af VM-serien for sportsvogne, WEC, med en historisk sejr, og hun var generelt én af de bedste kørere i sin kategori hele sæsonen.

»Men det fik jeg så også lov at betale for ved at blive opgraderet,« siger Michelle Gatting til B.T.

Den 30-årige racerstjerne står foran en kæmpe opgave, fordi hun skal måle sig direkte mod de allerbedste i år.

Michelle Gatting er blevet meget bedre venner med sin Lamborghini, der i år skal køres til triumf i WEC. Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Michelle Gatting er blevet meget bedre venner med sin Lamborghini, der i år skal køres til triumf i WEC. Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix

»Det er næste step på stigen, og det er kun fedt at være oppe imod dem. Det bliver nok sværere, men jeg håber, at jeg kan leve op til opgaven.«

Sidste år var Michelle Gatting konstant en af de hurtigste af de såkaldte 'sølvkørere'. Derfor er hun i år opgraderet til 'guldkører' i den lyserøde Iron Dames Lamborghini.

Hun skal med andre ord vise, at hun er på niveau med stjerner som Ferraris Davide Rigon, den tidligere Le Mans-vinder José María López og danske Marco Sørensen hos Aston Martin.

Det betyder også, at Michelle Gatting nu er det største navn i den bil, hun i år skal dele med Sarah Bovy og Doriane Pin.

Michelle Gatting skrev historie med Iron Dames i WEC. Nu er Rahel Frey (i midten) erstattet af unge Doriane Pin. Foto: Iron Dames Vis mere Michelle Gatting skrev historie med Iron Dames i WEC. Nu er Rahel Frey (i midten) erstattet af unge Doriane Pin. Foto: Iron Dames

Sidstnævnte erstatter den erfarne Rahel Frey, og det giver samtidig Gatting en anden helt ny rolle.

»Nu er det mig, der er den erfarne kører, som skal tage lederrollen i vores bil.«

»Det har aldrig været målet for mig, at jeg skulle lede et lineup. Det har jeg ikke sigtet efter, men det følger selvfølgelig med, fordi jeg er blevet opgraderet.«

»For mig er det vigtigt, at vi kan blive enige om, hvordan bilen skal sættes op. Jeg ønsker ikke at bestemme over de andre eller tage vigtige strategiske beslutninger selv. Det skal teamet gøre,« siger Michelle Gatting.

»Jeg ønsker, at vi skal være åbne og ærlige over for hinanden. Vi er tre forskellige kørere med tre forskellige kørestile og meninger.«

Sidste år sluttede Gatting og Iron Dames som nummer to i mesterskabet.

Hvad er en 'guldkører'? Racerkørerne i WEC og alle andre store mesterskaber for sportsvogne bliver inddelt i fire kategorier. Platin, guld, sølv og bronze. Platin er topprofessionelle kørere, der er ansat af store bilfabrikker, mens bronzekørere er amatører. Kørernes præstationer, resultater og erfaring spiller ind på, hvilken kategori de tildeles af det internationale forbund, FIA. I GT3-klassen i WEC, som Michelle Gatting deltager i, skal der være minimum én bronzekører i hver bil. Denne er meget afgørende for et holds chancer, fordi det typisk er internt blandt bronzekørerne, at der er størst forskel. Gattings bronzekører Sarah Bovy er en af de bedste.

Danskeren ser sig selv og holdkammeraterne i den lyserøde Lamborghini som et af de stærkeste hold i mesterskabet, men som det ser ud lige nu, er bilen et stykke efter konkurrenternes.

Derfor indrømmer hun også, at det bliver svært til årets første løb i Qatar lørdag.

Udover Gatting stiller danskerne Michael Christensen, Mikkel Jensen, Nicklas Nielsen, Oliver Rasmussen, Marco Sørensen og Mikkel O. Pedersen op til 10-timersløbet, der indleder WEC-sæsonen. Det flages i gang lørdag klokken 09.00 dansk tid.

Sæsonens højdepunkt er naturligvis det legendariske 24-timersløb på Le Mans til sommer.