Mens deres rockerbror ankom i en fangetransport til en gammel lagerbygning i Herfølge, troppede 10-12 HA'ere op i luksusbiler.

Gruppen af folk med tilknytning til Hells Angels stillede sig op foran indgangen til retssalen, der er indrettet i et forladt industriområde, men hører til Retten i Roskilde.

Her sidder tre mænd, heraf et fuldgyldigt medlem af Hells Angels, tiltalt i en større retssag om mange kilo kokain, otte pistoler, en større mængde C4-sprængstof og en kidnapning.

HA'erne var ikke de eneste, der var mødt talstærkt op. Politiet stod klar til at tage imod.

Flere HA'erne bar T-shirts med det velkendte dødningehoved med vinger og kasketter med påskriften South End.

Inde i retten skulle deres rockerkammerat vidne i en stor kokainsag.

Men inden rockerne fik lov til at komme ind i bygningen, fik de at vide, at ingen med Hells Angels-logoer ville blive lukket ind.

Flere afslog – men en rocker tog en trøje over T-shirten, så HA-mærkerne blev skjult, og gav kasketten fra sig. Flere andre havde ingen symboler på tøjet og fik lov til at komme ind uden problemer.

Da alle var på plads i den store retssal blev en slank mørkhåret mand i sort træningstøj ført ind i retten.

Han nikkede og smilede til de fremmødte rockervenner.

Men smilet forsvandt, da anklager Julie Solhøj spurgte ham ind til, om han havde brugt profilnavnet 'Pistolarne'.

»Det husker jeg ikke, det ved jeg ikke,« svarede manden vredt.

Kort forinden bekræftede han, at han i december måned 2022 tilstod at have opbevaret tre pistoler, forsøg på frihedsberøvelse og at skulle have været med i et tæskehold i en retssag i Københavns Byret.

Alle forhold blev begået i maj måned 2020.

To af de tiltalte mænd i retssagen og vidnet har ifølge politiets opfattelse handlet sammen om salg af tre pistoler, forsøgt at frihedsberøve daværende HA-rocker og været en del af et tæskehold.

Men HA-vidnet kan intet huske.

»Jeg kan ikke huske det,« svarer han anklageren omkring 40 gange, når han bliver stillet et spørgsmålet.

Flere gange hidser han sig op, og han svarer anklageren igen.

»Du skal tale ordentlig her i retten, jeg vil ikke høre bandeord. Det er sådan, at du er indkaldt som vidne, og det er anklageren, der stiller de spørgsmål, der bliver fundet relevante. Du skal svare på de spørgsmål, hvis du ikke kan huske det, så må du svare det,« siger retsformanden til vidnet.

Han vil dog gerne fortælle, at han er relateret til en rockerklub.

»Jeg er en del af Hells Angels,« svarer han anklageren. Men han vil ikke oplyse, hvilken status han har, eller hvilken afdeling han tilhører.

Til sidst konkluderer anklager Julie Solhøj, at man vist ikke kommet det nærmere, efter utallige forsøg på at få manden til at svare.

Sagen er en af forgreningerne i det enorme sagskompleks, som politiet har døbt Operation Sixpence.

Her er der tale om et af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Der er allerede udmålt over 100 års fængsel i en halv snes andre sager i komplekset.

Retssagen mod de tre mænd kører over 12 retsdage – B.T. følger sagen.

