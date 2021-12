Fredag aften havde Østjyllands Politi fået nys om, at en gruppe unge mennesker ville mødes til bilræs på Birkegårdsvej i Hasselager.

Derfor kørte en patrulje til stedet omkring klokken 21.30.

Ganske rigtigt stod en gruppe på cirka 50 mennesker ved en vendeplads, hvor to biler kørte og lavede hjulspind, mens bilerne skred fra side til side.

Det greb betjentene ind over for, og de sigtede en 21-årig mand og en 27-årig mand for at foråsage unødig røg og støj med deres biler.

Det skabte dog vrede blandt tilskuerne, og nogle enkelte begyndte at kaste med snebolde efter paruljevognen.

En af sneboldskasterne var en 24-årig mand, og han blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen. Han gjorde dog kraftig modstand, da han blev lagt i håndjern, og han endte derfor også med en sigtelse for at modsætte sig anholdelsen.

Flere patruljer blev kaldt til stedet, og til sidst opløste gruppen sig og kørte derfra.