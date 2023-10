Lørdag kom 13-årige Jashmin fra Esbjerg sikkert hjem efter at have været forsvundet i næsten en uge.

Nu fortæller pigens mor, Sarah Nielsen, at de i alt seks dage, hendes datter har været væk, ikke har været frivillige.

»Min datter har ikke haft det så godt som antaget. Hun har været forsvundet mod sin egen vilje,« siger Sarah Nielsen til B.T.

Hun tilføjer, at hun for nuværende ikke kan fortælle mere af hensyn til den igangværende efterforskning og af hensyn til sin datter.

Søndag kom det frem, at Syd- og Sønderjyllands Politi ikke kan udelukke, at der kan ligge en kriminel handling bag Jashmins forsvinden.

»Ud fra de indledende afhøringer af familien kan vi ikke udelukke, at der kan ligge et strafbart forhold til grund for, at den 13-årige pige har været væk og vi fortsætter efterforskningen af sagen,« lyder det.

Politiet kan for nuværende ikke kommentere over for B.T. om Jashmin har været forsvundet mod sin vilje, som hendes mor fortæller.

Men de fortsætter således efterforskningen af den 13-åriges forsvinden – og imens holder en meget lettet mor ekstra varmt om sin datter.

»Jeg tror, at jeg er verdens lykkeligste mor lige nu. Det vigtigste er, at hun nu får den ro og omsorg, hun har brug for,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil gerne sige tak til hele Danmarks befolkning for alt den støtte og kærlighed, de har sendt vores vej. Og til efterforskerne for deres kæmpe støtte indtil videre i sagen.«

13-årige Jashmin forsvandt sidste søndag fra sit bosted i Esbjerg, og blev fundet ved 23-tiden lørdag aften på en adresse i byen.

Under pigens forsvinden har politiet søgt intensivt efter hende med både hunde, droner og helikopter, ligesom offentligheden er blevet bedt om at hjælpe til med at finde den 13-årige.

