To betjente midt i 30erne er torsdag blevet idømt fængselsstraffe i Københavns Byret for at have filmet en død mand.

Betjentene blev fundet skyldige i krænkelse af privatlivets fred – begået, mens de var i tjeneste for Københavns Politi.

Den ene betjent, der optog filmen, blev idømt tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 1.500 kroner, mens den anden slap med 20 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

I det mest alvorlige tilfælde har de to betjente filmet en person, som de fandt død om eftermiddagen 12. februar 2020.

Manden var ifølge betjentenes vurdering på stedet død af en overdosis narkotika.

Med appen Snapchat i en mobiltelefon filmede den ene betjent den afdøde, mens den anden poserede med 'happy face' og fremstrakte arme ved siden af afdødes hoved, der havde størknet blod i ansigtet.

Den afdødes nøgne krop og kønsdele blev ligeledes filmet, og på filmen siger den ene betjent noget i stil med »Shiiit, wops siger den så«, hvilket ifølge specialanklager Jette Malberg er en hån af den afdøde.

»Det er meget nedværdigende og meget hånende,« sagde Jette Malberg i sin procedure.

»Det er ikke galgenhumor eller drengestreger. Det er langt over grænsen for, hvad en politibetjent kan foretage sig.«

Under retssagen har begge betjente nægtet sig skyldige.

Den ene betjent har under retssagen erkendt at have filmet den afdøde både til politiets sagsmappe og med sin private mobiltelefon, men han har i sin forklaring afvist, at det er sket for at håne den afdøde.

»Der er mange måder at håndtere hårde hændelser på som polititjenestemand. Og en af de måder, jeg gør det på, er med humor,« har han forklaret i retten.

Den anden betjent har forklaret, at han ikke vidste, han blev filmet sammen med den afdøde.

To andre betjente, der også befandt sig i lejligheden, har som vidner forklaret i retten, at han poserede aktivt og virkede indforstået med, at filmen blev optaget.

Da det ene vidne spurgte de to betjente, hvorfor de filmede, svarede de, at det var til en lukket gruppe på Snapchat.

Anklagemyndigheden kan ikke bevise, at videoen har været delt, men ransagning af den ene betjents telefon har vist, at den har været gemt på telefonen.

Begge betjente blev i forholdet om den afdøde dømt for privatlivskrænkelse.

Betjenten, der poserede, er også tiltalt for at have dyppet sin lillefinger på en tallerken i den afdødes lejlighed, hvor der lå rester af euforiserende stoffer. Ifølge vidnerne førte han fingeren op til sin tunge, hvorefter han erklærede, at det var kokain.

Af et foto, som de to betjente har taget i lejligheden, fremgår det ifølge anklageren, at der ligger pulver og andre remedier til kokainindtagelse i lejligheden.

Der blev ikke konfiskeret euforiserende stoffer fra lejligheden, og det har derfor ikke været muligt at teste, om der reelt var tale om narkotika. Betjenten blev frikendt for det forhold.

Betjenten, der filmede, blev også fundet skyldig i privatlivskrænkelser i forbindelse med en film, som han optog seks dage senere. Denne gang var det en nøgen, psykotisk mand, der 'spillede hovedrollen'.

Klokken 2.07 om natten 18. februar 2020 blev manden administrativt frihedsberøvet ved Bispebjerg Hospital og placeret på bagsædet af den tiltaltes patruljebilen.

Der blev han ifølge anklageskriftet filmet af den ene af de tiltalte, der også kom med hånende bemærkninger:

»Hvad så, er du frisk eller hvad? Er du fresh eller hvad?« sagde den ene betjent til den anholdte i filmen.

Også det har betjenten forklaret med, at det var en måde at få noget humor ind i arbejdet, men den forklaring gav specialanklager Jette Malberg ikke meget for.

»Når man er politimand, skal man opføre sig som politimand og ikke som komiker,« sagde hun.

Foruden de to episoder er den ene betjent også kendt skyldig for uberettiget at have foretaget en række opslag i politiets sagssystem.

Begge betjente er suspenderet fra politiet og arbejder nu i det andre job. De anker sagen til frifindelse.