»Jeg har det forfærdeligt. Det er rart, at der endelig bliver gjort noget, men jeg tudbrølede, da vi skulle hjem fra Skejby Sygehus, for det er så vildt, at mit lille menneske skal igennem alt det her.«

'Årgang 20'-parret Maria Brask Mainz og hendes mand, Daniel Brask Mainz, har været inde og ude af hospitaler, siden de sidste år blev forældre til Louie.

Få uger efter fødslen blev den spæde dreng indlagt med både urinvejsinfektion, nyrebækkenbetændelse og meningitis og fik herefter konstateret nyresygdommen hydronefrose, som blandt andet kan resultere i kraftige smerter.

I et år har TV 2-parret ventet på endelig afklaring om sønnens tilstand og fremtid, og nu sker der endelig noget, fortæller Maria Brask Mainz til B.T.

Snart skal Louie nemlig have lagt et kateter op og have skannet nyrerne, så lægerne kan finde ud af, om det tilbageløb af urin, han oplever ved fyldt blære, kan afhjælpes ved under fuld narkose at få sprøjtet et stof ind under slimhinden i urinlederen, eller om han skal have fjernet en forsnævring eller have udvidet urinlederen med en ballon.

»Det er så synd for ham, men jeg er også glad for, at der bliver gjort noget. For uanset hvad de vælger at gøre, så skulle han blive rask bagefter. Og så slipper vi for at bekymre os for, om han har fået infektioner igen, hvis han er det mindste syg,« siger den lettede mor og tilføjer:

»Louie har det til gengæld godt. Han er bare en megaglad dreng.«

Men selvom Louie snart kan blive smerterne kvit, er forældrene stadig bekymrede for ham. Den snart halvandet år gamle dreng har nemlig intet sprog, og han synes ikke altid at forstå, hvad der bliver sagt til ham. Herudover har hans forældre svært ved at få øjenkontakt med ham.

Foreløbig mistænker man, at Louie simpelthen ikke kan høre noget på grund af væske i mellemøret, men på grund af hans nyresygdom har det endnu ikke været muligt at lægge dræn, da det skal ske via hospitalet og ikke hos ørelægen som normalt.

»Pædagoger og sundhedsplejerske er lidt bekymrede og siger: 'Der skal ske noget nu, hvis vi skal have gang i hans udvikling', og det gør selvfølgelig også os bekymrede. Men vi håber, hans manglende udvikling bare skyldes hørelsen, og at et dræn snart kan sætte gang i det hele. Men det er så dejligt, at alle holder rigtig godt øje med ham.«

24-årige Maria og den jævnaldrende Daniel Brask Mainz sagde for få uger ja til hinanden ved at storstilet bryllup. Men ifølge Maria Brask Mainz har Louies mange problemer været hårdt for parforholdet. Især fordi de to forældre reagerer meget forskelligt på modgangen.

Hvor Maria Brask Mainz bliver følsom, har Daniel Brask Mainz tendens til at lukke sig ind i sig selv eller blive vred, fortæller hun. Og det kan skabe gnidninger.

»Vores verden blev vendt helt på hovedet. Vi regnede jo med, at vi skulle hjem med et rask barn, og nu synes vi, der har været vildt meget. Det er hårdt at se sin søn være syg, og når vi bliver kede af det og frustrerede, går det ud over hinanden. Men vi prøver virkelig at være så positive, som vi kan,« siger hun.