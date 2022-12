Lyt til artiklen

Kronprinsesse Mary fortæller til B.T., at hun er meget trist over nyheden om Hugo Helmigs død 23. november, der blev bekræftet af familien fredag.

Kronprinsessen var til arrangement med TrygFonden og Mary Fonden.

Her talte hun om mistrivsel blandt unge mennesker.

Hugo Helmig har tidligere åbent fortalt, at han har kæmpet med angst, paranoia og misbrug, der til sidst endte med, at han måtte på afvænning i to uger.

Til B.T. fortæller Mary efterfølgende, at hun er meget trist over at høre, at netop et ungt menneske som Hugo Helmig er gået bort.

»Det har jeg ikke hørt før nu. Det er jeg meget trist over at høre. Det er enormt trist,« lød det fra Kronprinsessen, der blev tydeligt chokeret over meldingen om sangerens død.

Hugo Helmig blev kun 24 år. Foto: Joachim Ladefoged Vis mere Hugo Helmig blev kun 24 år. Foto: Joachim Ladefoged

Den kongelige familie har gennem tiden ofte været i kontakt med Helmig-familien.

Senest optrådte Thomas Helmig til dronning Margrethes jubilæum i Drabantsalen på Christiansborg Slot i september.

Her sluttede han fejringen af Dronningen med nummeret 'Jeg tar' imod'.

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig har også tidligere været til fester med de royale.

De har både været med i Musikhuset Aarhus, hvor de fejrede Dronningens 75-års fødselsdag, og i Aalborg, da de var med til Kronprinsparrets priser.

Parret er stort set fast inventar, når der er store begivenheder i den royale familie.

Musiker Thomas Helmig og fru Renée Toft Simonsen ankommer til regentparrets aftenselskab for kultur og sport på Christiansborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Musiker Thomas Helmig og fru Renée Toft Simonsen ankommer til regentparrets aftenselskab for kultur og sport på Christiansborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Familien har i forbindelse med Hugo Helmigs dødsfald ikke meldt ud, hvad dødsårsagen er.

Thomas Helmig har på Instagram skrevet, at sønnens hjerte 'gav op'.

B.T. har været i kontakt med manageren for Thomas Helmig, der oplyser, at familien ikke har yderligere kommentarer til dødsårsagen.

Hugo Helmig blev begravet torsdag.

Det oplyste hans søster Ulrikke i sit opslag om lillebroderen.