De har været der i hendes liv. Mændene. Næppe flere eller færre end i de fleste andres, vil hun mene. Men det er længe siden, at der for alvor har været en.

»Jeg har været single nu i ti år. Men jeg er på ingen måde aktivt søgende. Det har jeg slet ikke tid til,« siger den tidligere tv-vært Line Baun Danielsen med et hjerteligt grin.

Men at kærligheden ikke altid er forbandet nem, har hun på sin blog ikke lagt skjul på.

»Jeg har været stille et stykke tid. Jeg har haft brug for at værne om mig selv og komme mig efter et par kærlighedslussinger,« skrev hun og kaldte det »en rutsjebanetur med forelskelsens sus, bristede drømme og forliste følelser«.

Selvom hun har været single i ti år, nyder Line Baun Danielsen sit liv til fulde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Selvom hun har været single i ti år, nyder Line Baun Danielsen sit liv til fulde. Foto: Bax Lindhardt

Det var egentlig som en slags eksperiment, at den modne Line Baun Danielsen kastede sig ud i det digitale dating-univers. For at kunne skrive om sine oplevelser på bloggen.

Men som hun i dag tørt konstaterer: »Det er ikke noget for mig.«

»Dét, der er ærgerligt, er, at det er så svært at møde nogen. I gamle dage mødtes de fleste på deres arbejdsplads eller i sportsklubber,« sukker hun.

Faktisk fandt hun selv kærligheden netop de to steder, da hun var yngre.

Ole var den første. Han var hendes ungdomskæreste gennem 15 år, som hun netop mødte i sportens verden, hvor han var ishockeytræner.

Da hun i 1988 fik job som sportsvært på det nystartede TV 2, rykkede de teltpælene op og flyttede til Odense. Men efter et par år måtte de kaste håndklædet i ringen.

»Jeg tror bare, at vi voksede fra hinanden. Min karriere boostede, mens vi var af sted. Vi var to andre mennesker, end da vi flyttede derover,« fortæller Line Baun Danielsen, som stadig er gode venner med sin første store kærlighed.

Line Baun Danielsen mødte sin tidligere mand, landsholdsspiller Jan Bartram, gennem sit arbejde på TV 2. Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Line Baun Danielsen mødte sin tidligere mand, landsholdsspiller Jan Bartram, gennem sit arbejde på TV 2. Foto: Claus Bjørn Larsen

Nummer to mødte hun kort efter i forbindelse med sit arbejde på TV 2 Sporten. Nemlig fodboldstjernen Jan Bartram, som hun har sønnerne Emil og Rasmus med, og som hun i 2007 blev skilt fra.

Siden har Line Baun Danielsen været kæreste med blandt andet fodboldspilleren Kim Dejs og politikeren Morten Helveg og oplevede – ikke mindst i forbindelse med sidstnævnte – bagsiden af at være et kendt ansigt.

Alligevel fortryder den tidligere tv-vært ikke det karrierevalg, hun traf for mere end tre årtier siden.

»Jeg tror ikke, at jeg kan beskylde min karriere for at have ødelagt mine tidligere parforhold. Men der er ingen tvivl om, at det at være et kendt ansigt og være så synlig, som jeg har været, har gjort det vanskeligere for mig bagefter at finde en ny relation,« siger Line Baun Danielsen og fortsætter:

Line Baun Danielsen har måttet erkende, at ikke alle potentielle kærester har været lige komfortable med hendes meget udadvendte profil. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Line Baun Danielsen har måttet erkende, at ikke alle potentielle kærester har været lige komfortable med hendes meget udadvendte profil. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har mødt masser af mænd på min vej. Men dem, som jeg kunne have set et potentiale i, har måske ikke været så komfortable med min meget udadvendte profil.«

»Det forstår jeg godt og respekterer fuldt ud, men kan ikke lave om på det. Jeg kan grave mig ned i et hul, men det vil jeg ikke.«

»For jeg har og har altid haft et arbejdsliv, som også indebærer en synlighed,« lyder det fra Line Baun Danielsen, som siden hun forlod tv-skærmen – og den eksponering, der fulgte med det – startede egen virksomhed som såvel medierådgiver som personlig blogger.

»Så kan du spørge, hvorfor jeg valgte at være synlig. Det gjorde jeg, fordi det er dét, jeg er god til. Plus jeg syntes, at jeg havde et budskab,« siger hun med reference til sin blog ‘På bloggen med Line’, hvor hun skriver om stort og småt fra eget liv. Og for første gang kan tillade sig at udtrykke egne holdninger.

»Da jeg var færdig med tv-karrieren og opdagede, at nu kunne jeg endelig tillade mig at mene noget, var det virkelig dejligt. Og jeg lever jo af, at folk gider læse på min blog,« smiler hun.

Men det er den synlighed, der altså også kan have en negativ effekt på kærlighedskontoen.

»En eller anden dag møder jeg vel én, der kan holde mig ud. Og hvis ikke, så har jeg et rigt liv i forvejen,« griner Line Baun Danielsen.

»Det er ikke mændene, der gør, at jeg har et rigt liv, men alle de andre mennesker, der er i det. Er der en mand, skal han være velkommen. Men jeg render altså ikke rundt og leder efter en.«

»Jo, det ville da være nemmere, når jeg skal have søm og skruer i væggene og sat lamper op. Men så låner jeg mine veninders mænd,« smiler hun.