Ni måneder.

Så længe har Frederik Fetterlein haft sin 'nye' kæreste Rikke.

Det fortæller han i podcasten 'Holy sh*t jeg har fået børn' på Podimo. Og over for Se og Hør sætter han flere ord på forholdet, som altså er gået under mediernes radar indtil nu.

»Hun hedder Rikke og er 44. Det går supergodt (...) Hun er supersød og smuk. Det er en god kombi. Det er også et plus, at vi begge to har børn, så vi ikke skal have flere. Vi hygger med dem, vi har,« forklarer han.

Frederik Fetterlein har de to sønner Tobias og Sean fra sine tidligere forhold med henholdsvis fotomodellen Tereza Moxová og sangeren Saszeline Emanuelle Dreyer.

Han gik sidste år fra sin daværende kæreste Andrea Tolic, som var mere end 20 år yngre end Frederik Fetterlein.

Og det, at han nu har fundet en kæreste, som er tættere på hans egen alder på 52 år, gør også en stor forskel.

Han fortæller til Se og Hør, at det er mere roligt, og at de har mere tilfælles. Eksempelvis at de begge har børn.

»Så jeg tænker, det er det for livet nu,« siger han.

De to er også allerede flyttet sammen.

Frederik Fetterlein er udover sin tenniskarriere kendt for optrædener i en lang række tv-programmer. Blandt andet 'Luksusfælden', 'Divaer i Junglen og 'Zulu Djævleræs'.