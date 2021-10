Nu kan du få fingrene i billedet af det famøse kendiskys fra MTV Video Music Awards i 2003.

Fotografen bag, John Shearer, vil nemlig bortauktionere billedet på hjemmesiden Cryptograph.

Det gør han 7. oktober. Auktionen vil vare i 72 timer, hvorefter billedet går til højest bydende.

Dele af indtjeningen vil gå til den amerikanske organisation GLAAD, der står for 'Gay and Lesbian Alliance Against Defamation'.

Billedet vil blive solgt med et såkaldt NFT, som står for 'non-fungible token', hvilket giver køberen en unik, digital kode, der fungerer som et certifikat af ejerskabet.

På den måde kan man sælge digitale genstande, der ellers er lette at reproducere, såsom fotos, lydfiler og videoer og gennem blockchain-teknologi, som også er kendt fra Bitcoins, modtager man et verificeret og offentligt ejerskabsbevis.

Det var efter en optræden med Madonnas hits, 'Like A Virgin' og 'Hollywood', at kysset fandt sted.

Christina Aguilera, der også var en del af showet, delte også mundvand med Madonna til MTV Video Music Awards, men det var kysset med Britney Spears, der fik mest omtale.