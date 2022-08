Lyt til artiklen

»Du kan stille 20 spørgsmål, men jeg kommenterer det ikke.«

Det endte Jan Pytlick så alligevel med at gøre på en måde.

Den tidligere landstræner for Danmarks kvinder har taget et dybt kontroversielt job, hvor han skal stå i spidsen for Saudi Arabien, der er kendt for en mildest talt lemfældig omgang med menneskerettigheder.

Amnesty International og Human Rights Watch har kritiseret landet sønder og sammen for deres tilgang til straffesystem, ligestilling, homoseksualitet, ytringsfrihed samt mordet på journalisten Jamal Kashoggi.

Herhjemme har comebacket til håndbolden i ørkenstaten medført kritik fra Play the Game, politkere og Pytlicks kollega og ven Bent Nygaard.

»Jeg er meget overrasket. Hvis jeg nogensinde havde fået det fortalt, uden at jeg vidste noget om det, så ville jeg have sagt: 'Det er en joke', siger eksperten Nygaard til TV2 og slår fast, at Pytlicks brand allerede har taget skade.

Håndboldtræneren har taget turen rundt i de danske medier og sagt 'Ingen kommentarer' på mange måder. Men nu bider han for første gang lidt igen.

»Det er sådan, det er i Danmark. I journalister er jo meget aggressive på det. Jeg tænker bare: Har du nogensinde været i Saudi? Næh, det har du ikke. Har man set, hvad der foregår dernede? Næh, det har man ikke,« siger Pytlick til B.T.

»Nu kommer jeg selv derned og oplever det, og det glæder jeg mig til. Jeg har gjort mine overvejelser i forhold til alt det, som der bliver sagt og skrevet lige i øjeblikket. Det har jeg det fint med. Jeg har taget et valg om at tage til Saudi. Det bliver vildt spændende og nogle vildt fantastiske mennesker at arbejde sammen med.«

»Jeg tænker ikke på det andet, og jeg har ikke nogen kommentarer.«

Godt nok har jeg ikke været i Saudi Arabien, men jeg kan jo støtte mig til det jeg læser hos Amnesty og Human Rights Watch...

»Jeg kommenterer ikke på det. Jeg vil ikke spilde din tid, for jeg kommer ikke til at kommentere noget af det,« og så nævnte han det med de 20 spørgsmål.

»Jeg tager telefonen, fordi jeg er, som jeg er. Jeg kunne jo bare lade være med at tage telefonen fra nogen som helst journalister. Men sådan er jeg ikke. Åbent og ærligt siger jeg bare: Det er fedt for mig, jeg glæder mig til at arbejde med det her. Alt det andet, det forholder jeg mig ikke til i medierne.«

Kan du forstå, at spørgsmålet kommer?

»Det er jo en del af det. Det er oppe i tiden.«

Pytlick er lige nu Tyrkiet, hvor holdet skal deltage i Islamic Games, hvor de møder Qatar, Irak og Markokko. Den danske landstræner har fået en liste med cirka 35 spillere, hvoraf han ikke kender en eneste. Dem skal han så nå at gøre klar til VM i starten af det nye år.

Han begyndte jobbet 17. juli, og det er meningen, at han efterlader familien hjemme i Danmark, mens han selv flytter til Saudi Arabien.

»Det har jeg prøvet før, da jeg var Makedonien (2015-2016, red.). Man er fuldstændig optaget af håndbold, så det er en periode af ens liv, som man tager ud og er lidt væk fra hinanden, men hvor der så er fuld fokus på håndbold-delen.«

Han har forsøgt at samle info om landet som håndboldnation fra sin danske kollega Ulrik Kirkely, der var landstræner, før han blev assistent for det danske kvindelandshold i 2012.

Han fik næppe de samme spørgsmål, som du får nu - er det uretfærdigt?

Pytlick griner.

»Det er ikke unfair. Det er oppe i tiden, og derfor kaster man sig over det.«

»Jeg kommenterer bare ikke på det. Så må folk tænke, hvad de vil.«

TV2-eksperten Nygaard mente, at Pytlick-ryet havde lidt et knæk.. Nej, siger hovedpersonen.

»Når jeg kigger mig selv i spejlet, så er jeg stadig den samme.«

»Hvordan andre ser mig, kan jeg jo ikke forholde mig til.«

Pytrlick har skrevet under på en et-årig kontrakt, som er den mest lukrative i hans karriere.