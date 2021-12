Det var tilsyneladende ikke længe, at Sandra Toft kunne holde juleferie uden at tænke på sin håndboldkarriere.

For den danske stjerne er nemlig angivelig meget tæt på at skifte til den mægtige håndboldgigant Györ i Ungarn efter denne sæson.

Det skriver TV 2 Sport.

Ifølge mediet mødtes den 32-årige landsholdsmålvogters agenter med Györ-præsident Csaba Bartha under VM-slutrunden i december for at indlede forhandlingerne om et skifte.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er dog ikke noget, som den ungarske storklub har ønsket at kommentere på.

»Præsidenten har haft flere møder med forskellige agenter under VM, men vi har ikke noget at fortælle på nuværende tidspunkt. Når vi har en aftale med en ny spiller, skal vi nok melde det ud på vores egne officielle kanaler,« siger en talsperson fra klubben til TV 2 Sport.

Hvis skiftet bliver en realitet, vil den danske landsholdsspiller forlade sin franske klub, Brest, som hun skiftede til i 2019, et år før hendes kontrakt udløber.

Sandra Toft kunne for lidt over en uge siden juble over en bronzemedalje ved VM i Spanien, efter Danmark i overbevisende stil slog værtsnationen i kampen om tredjepladsen ved slutrunden.

Her kunne danskeren ligeledes juble over at blive kåret til slutrundens bedste målvogter.

Györ, der har vundet tre ud af de seneste fire Champions League-trofæer, har i forvejen den danske stjerne Anne Mette Hansen på holdkortet.

Hverken Sandra Toft eller agentfirmaet Best Way Management, som hun er tilknyttet, har ønsket at kommentere et eventuelt skifte.