Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der findes næppe et stykke kød, som er blevet nævnt mere hyppigt de seneste uger.

Som valgkampen er skredet frem, er den højt elskede udskæring af svin blevet nævnt af analytikere og partier i flæng, når de skal vurdere politiske udspil.

Og på tirsdag ligger det så på en stor del af den danske befolknings tallerken til aftensmad.

Der er selvfølgelig tale om valgflæsk. Og altså på valgdagen: Stegt flæsk med persillesovs og kartofler.

Salget af flæsk i skiver eksploderer simpelthen op til valgdagen.

Allerede i oktober sendte slagteriet Danish Crown en pressemeddelelse ud, hvor de forklarede, at de var gået i gang med at skære flæsk ud i lange baner, så de kan følge med efterspørgslen.

Hos Salling Group og Coop lyder det over for B.T., at deres erfaring er, at salget af flæsk i skiver mellem fire- og femdobles i ugen op til et folketingsvalg.

»Og det er en stigning, vi ser i alle varianter: økologisk, Antonius og konventionelt flæsk,« lyder det fra CSR-chef i Salling Group Henrik Vinther Olesen.

Stegt flæsk med persillesovs på Rio Bravo. Foto: Erik Refner Vis mere Stegt flæsk med persillesovs på Rio Bravo. Foto: Erik Refner

Men hvor grum en omgang er det egentlig for kroppen at køre sådan en gang stegt flæsk med persillesovs?

»Det stritter på alle fronter i forhold til, hvad der anbefales. Vi har anbefalinger imod at spise for meget kød og mættet fedt, som retten er rig på. Persillen er et godt element, men der er ikke mange plusser,« forklarer Martin Kreutzer, ernæringsekspert og forfatter til flere bøger om ernæring:

»Ernæringsmæssigt er det som at spise en stor burgermenu. Spiser man en almindelig portion, kommer man op omkring 1.000 kalorier. Det svarer til, at en person på 75 kilo skal løbe 14-15 km for at forbrænde det.«

Det skal dog ikke være dårlig samvittighed det hele.

Skal du have stegt flæsk med persillesovs på valgdagen?

Retter som stegt flæsk er nemlig noget, vi danskere generelt bruger som en festret.

»Det er ikke det, du spiser på valgdagen, der definerer din sundhed. Man skal passe på med ikke at gøre det værre, end det er,« siger Martin Kreutzer:

»Stegt flæsk med persillesovs er et eksempel på en af de klassiske retter, som vi elsker at hygge os med i særlige stunder. Så længe vi lader det blive ved det, er der masser af gode ting at sige – eksempelvis smagsoplevelsen og fællesskabet i at spise stegt flæsk.«