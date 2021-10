Først blev han anklaget for at være utro, men nu er det pludselig fodboldstjernen Mauro Icardi, der stiller fire konkrete krav til sin kone.

Ja, der er knald på dramaet, når det handler om den argentinske Paris SG-spiller og hans agent-kone.

Superstjerneparret har fyldt de kulørte sider i hjemlandet Argentina med sæbeoperaen om problemerne i deres parforhold, der startede med Wanda Naras anklager om utroskab mod manden Mauro Icardi.

På sociale medier har man nærmest kunnet følge med time for time fra Mauro Icardis kærlighedserklæringer til Wanda Nara - og Wanda Naras stikpiller den anden vej - til Mauro Icardis beslutning om nu ikke længere at følge sin kone på Instagram.

Det har længe været en historie om Mauro Icardi, der kæmpede med næb og klør for at vinde sin kone tilbage efter en påstået affære med modellen China Suarez, men nu er presset angiveligt vendt.

Mauro Icardi har nemlig ifølge den argentinske journalist Yanina Latorre sendt fire krav til Wanda Nara, hvis hun - som også er agent for Icardi, og derfor har forpligtelser over for arbejdsgiveren Paris SG - vil se ham tilbage på fodboldbanen igen.

Mauro Icardi vil for det første have sin kone til at lægge et billede op af hele familien på Instagram for at lægge låg på historierne, og derefter skal Wanda Nara så slette alle sine profiler på de sociale medier, fortæller journalist Yanina Latorre i programmet 'Los Angeles de la Manana'.

Punkt nummer tre på Mauro Icardis ønskeliste til sin kone er, at hun stopper med at arbejde med alt andet end Mauro Icardis fodboldkarriere.

Og derudover må Wanda Nara ikke længere flyve alene i Icardis privatfly, som det senest skete, da Nara fløj til Milano ovenpå utroskabsrygterne.

Om der kan forhandles om kravene, melder historien ikke noget om. Men den noget specielle saga har altså ikke blot haft effekt på livet uden for banen.

Mauro Icardi har undervejs i løbet af de seneste uger blandt andet meldt fra til Champions League-opgøret mod RB Leipzig.

Og nu har han altså sendt en presbold til sin kone og agent, hvis hun vil se ham på fodboldbanen igen og dermed undgå at skulle stå skoleret som agent over for Paris SG. Det sidste punktum er næppe sat i denne sag.