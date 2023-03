Lyt til artiklen

Han er den mest scorende landsholdsspiller for Tyskland nogensinde, og han har rekorden for flest VM-scoringer i tidens løb.

Men noget tyder umiddelbart på, at Miroslav Klose var noget skarpere indenfor kridtstregerne, end han er udenfor med taktiktavlen i hånden.

For mandag er den nu 44-årige tysker fyret i sit første job som cheftræner - efter kun 24 kampe i spidsen for østrigske klub SCR Altach.

Det meddeler Bundesliga-klubben mandag på sin hjemmeside, efter Kloses mandskab endte på sidstepladsen i det østrigske grundspil med 22 kampe.

»Miroslav Klose gav alt fra den første til den sidste dag, og det var en kæmpe oplevelse at se ham som træner og først og fremmest som person.«

»Men selv om det altid gør meget ondt at skifte træner, så er det vigtigste, at SCR Altach også er at finde i Bundesligaen næste sæson,« siger Christoph Längle, der er direktør i den østrigske klub.

I alt blev det til fem sejre i 24 kampe for Klose, der nu må se sig om efter et nyt job.

Han har tidligere været assistenttræner på det tyske landshold, ligesom han har haft forskellige roller i sin tidligere klub Bayern München.