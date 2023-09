Et spørgsmål om mangel på respekt.

Simon Kjær blev på dagens pressemøde med landsholdet spurgt ind til, hvad han mener om, at det såkaldte vikarlandshold sammen med resten af alle de tidligere landsholdsspillere er blevet inviteret til at blive hyldet i Parken torsdag.

Og det var ikke i orden, at B.T.s udsendte stillede spørgsmålet, mente landsholdsanføreren, som skal i aktion med Danmark på torsdag mod San Marino.

»Er det seriøst det, vi skal snakke om? Hvis jeg skal stille op og bruge min tid og respektere dine spørgsmål, så er du også nødt til at gøre det den anden vej. Det synes jeg ikke er okay,« lød svaret fra Simon Kjær.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Forinden havde han kort svaret, at vikarlandsholdsspillerne er noteret for en landskamp ligesom alle andre, så han havde det fint med, at de også skulle have chancen for at blive hyldet.

Men så blev der dårlig stemning til pressemødet, og DBUs pressechef lukkede ned for emnet. Se episoden i videoen herover.



Kjær har tidligere udtalt, at han mener, at vikarlandsholdet tog den forkerte side og gik imod landsholdet under den konflikt, som raserede tilbage i efteråret 2018.

Konflikten mellem landsholdsspillerne og DBU drejede sig blandt andet om de kommercielle rettigheder. Det fik landsholdsstjernerne til at boykotte en testkamp mod Slovakiet i september 2018.

I stedet stillede et helt hold af såkaldte vikarspillere op for det danske landshold i Slovakiet - blandt andet medlemmer af futsal-landsholdet.

»Man tager en side i en konflikt. Jeg kan læse, at de forventer en tak. Men vi kan ikke takke dem, for det var ikke vores side, de tog,« sagde Simon Kjær dengang, hvor det også kom frem, at han og Spillerforeningen havde kontaktet futsal-spillerne for at tale dem fra at 'redde' DBU i den svære situation, hvor Uefa truede med straf.

Sådan her lød det fra futsalspilleren Rasmus Johansson til B.T. tilbage i september 2018:

»Kjær ringede og forklarede situationen, men det var ikke, fordi han direkte prøvede at tale os fra det. Vi fra futsal-landsholdet talte også vores sag, og vi forklarede, at vi frygtede, at det kunne gå ud over holdet, hvis vi ikke stillede op til kampen mod Slovakiet. Det kunne han jo godt se, og der var egentlig ikke så meget mere i det,« fortalte Rasmus Johansson.