Over 20.000 i Parken, 2-1-sejr mod Brasilien og oplæg til det afgørende mål.

Det var facit i Nadia Nadims kamp nr. 100 for det danske landshold.

Ved hendes indskiftning var der både jubel og buhen fra de danske fans, efter hun har påtaget sig den kontroversielle rolle som ambassadør for VM i Qatar, men hun ønskede ikke at svare på spørgsmål omkring det eller noget andet over for den skrevne presse, der stod klar efter sejren i Parken.

Landstræner Lars Søndergaard har fortalt, at han ønsker åbne landsholdsspillere, men han forklarer dagen derpå, at Nadim er en 'stolt person, der er blevet stædig' i momentet.

»Jeg hørte det godt,« siger Søndergaard over for B.T. og fortsætter:

»Omvendt så jeg en Nadia Nadim, der både stillede op til tv-interviews og skrev jeg-ved-ikke-hvor-mange autografer. Jeg ved ikke, hvad der er sket med det andet.«

»Jeg ved ikke, hvad I ville have spurgt hende om - om det var kampen eller noget andet. Der er hun nok vant til, at det er noget andet. Derfor gjorde hun det nok ikke, fordi hun havde stillet op til det.«

Spørgsmålet er så om Nadia Nadim lever op til landstrænerens ønske om at stå til rådighed for omverden.

»Det gør hun også. Hun havde jo tv-interviews. Der må vi nok tage fat i vores mediefolk, så skal de nok klare det.«

»Jeg kender nok mennesket Nadia bedre, end I gør, og jeg ved, hvor hårdt hun arbejder. Da hendes uheld sker (Knæskaden, red.) , så siger hun 'fuck, nu skal jeg forsøge at blive klar til EM. Det, der ligger bag det, har I ikke beskæftiget jer nok med.«

»Jeg kan godt forstå, I går op i Qatar. Hun er jo heller ikke styret af det VM, og det kan godt være, det er kontroversielt, at hun støtter VM, men hun har også nuanceret det.«

»Man har tidligere hevet hende op på en piedestal, hvor hun måske ikke skulle være, som Årets dansker. Det var hun måske ikke, lige så vel som hun nu ikke er den mest ilde person. Jeg føler, der mangler en nuance, så ros hende også for det, hun har gjort godt.«

Søndergaard fortæller, at han allerede nu er sikker på, at han har truffet det rette valg ved at udtage Nadim til EM, selvom han næsten havde afskrevet hende i processen.

Det danske kvindelandshold nåede efter hans opfattelse en milepæl med den store kamp i Parken, og mange spillere - heriblandt Nadim - var flittige autografskrivere. Det blev sent, og også rigtig sent for landstræneren, der lige skulle se kampen igennem inden godnat.

»Der var mange følelser i spil. Det var ikke bare en forberedelse til EM.«

»Det var epokegørende, og der kræver det jo et resultat eller en indsats. Og det blev en vild kamp,« siger han efter 2-1-sejren over landet, der er synonym med sambabold.

Efter få timers søvn og et hurtigt morgendyp i bølgerne stod landstræneren klar til at lede holdets lørdagstræning og gå videre mod EM, der for Danmarks vedkommende begynder 8. juli.