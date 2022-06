Lyt til artiklen

En noget bizar situation udspillede sig i kølvandet på en historisk aften for det danske kvindelandshold.

Og nok engang var Nadia Nadim hovedpersonen.

Efter kampen nægtede den 34-årige Nadim nemlig at stille op til interview, da hun vandrede forbi den skrivende presse, der ventede på landsholdsspilleren - der er tilbage på det danske landshold under forudsætning af, at hun er landsholdsspiller, der er åben og stiller op til interview.

Det har landstræner Lars Søndergaard sagt klart og tydeligt, men det ignorerede 100-kampsjubilaren altså helt fredag aften - med undtagelse af et interview med TV 2.

Og hun ignorerede fuldstændig forespørgslen om interview, da hun slentrede forbi pressen og i stedet henvendte sig med spørgsmål og highfives det til kamerahold, der følger hende og landsholdet.

Nadim havde ellers en begivenhedsrig aften i Parken, da hun efter godt en times spil af 2-1-sejren over Brasilien kom ind til sin kamp nummer 100.

Ved hendes indskiftning var der jubel og buhen fra de danske fans, efter hun har påtaget sig den voldsomt kontroversielle rolle, som det er at være ambassadør for VM i Qatar.

Det - og meget mere - ville B.T. gerne have spurgt Nadim ind til, men lige nu må det altså vente til en anden gang - hvis landsholdsspilleren ellers lever op til sin landstræners ønske om åbne landsholdsspillere, som er til rådighed.

Head of Media Operations i DBU, Mia Kjærgaard, oplyser, at det ikke er noget krav, at Nadim stiller op til interviews.

I stedet er det et krav, at hun - og samtlige andre landsholdsspillere - går forbi pressen efter kampen.