Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Uden at spille prangende vandt Real Madrid på hjemmebane den første CL-kvartfinale mod Chelsea med 2-0.

Real Madrid fik onsdag et godt udgangspunkt i jagten på en semifinalebillet i Champions League.

I den første af to kvartfinaler mod Chelsea blev det til en sikker sejr på 2-0 til madrilenerne hjemme på Santiago Bernabeu.

Real Madrid dominerede kampen, hvor Chelsea som så ofte før i denne sæson kæmpede med offensiven. Det blev til enkelte gode muligheder for London-holdet, men de blev misbrugt.

Chelsea spillede den sidste halve time med en mand i undertal og var en smule heldig med kun at tabe med to mål. Real Madrid spillede nemlig heller ikke prangende.

Der er returkamp på Stamford Bridge på tirsdag.

Chelsea var tæt på at sørge for en vild start, da João Félix allerede efter et par minutter fik en friløber mod Real Madrid-målet, men det førte ikke til noget.

Derefter satte Real Madrid sig på kampen. Efter 21 minutter gav det afkast. Dani Carvajal sendte en høj bold ind i feltet, som Vinicius Jr. forsøgte at prikke i mål i luften.

Det lykkedes ikke. Kepa Arrizabalaga fik hånden på, men Karim Benzema var på pletten og sparkede returbolden i et tomt mål.

Chelsea bed hurtigt fra sig, og Courtois måtte et minut efter målet hive en stor redning ud af ærmet for at afholde Raheem Sterling fra at udligne.

Real Madrid havde et lille overtag, men i anden halvleg begyndte Chelsea at få lidt fat, uden det blev til gode muligheder foran mål.

Gæsterne fik det dog sværere efter et lille kvarter. Ben Chilwell tog som bageste mand fat i Rodrygo og nedlagde brasilianeren. Det udløste et direkte rødt kort til Chilwell.

Det blev starten på et tungere Real-pres, og det gav pote efter et kvarter, da Marco Asensio fra kanten af feltet med et fladt skud gjorde det til 2-0. Igen havde Kepa Arrizabalaga hånden på, inden kuglen endte i nettet.

Hjemmeholdet vil nok ærgre sig over ikke at score flere mål, men Chelseas scoringsproblemer taget i betragtning ser det godt ud for Real inden næste uges kamp.

/ritzau/