De har allerede været igennem en del. Og nu venter der et nyt stort kapitel for Rio Ferdinand og hustruen Kate.

For parret, der tidligere i år lavede tv-serien 'Rio and Kate – Becoming a Stepfamily', skal være forældre.

Det afslører Kate Ferdinand endegyldigt i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun viser babybulen frem.

Allerede for to uger siden kom hun med en klar hentydning, da hun på den britiske fars dag delte et billede af sig selv og Rio Ferdinand.

Vis dette opslag på Instagram Happy Father’s Day to you @rioferdy5 you are the best daddy to Lorenz, Tate & Tia ....(& Ronnie ). Can’t wait for our next chapter. Let’s celebrate you today Et opslag delt af Kate Ferdinand (@xkateferdinand) den 21. Jun, 2020 kl. 5.48 PDT

'Glædelig fars dag. Du er den bedste far til Lorenz, Tate & Tia... (& Ronnie). Kan ikke vente på det næste kapitel,' skrev Kate Ferdinand med henvisning til Rio Ferdinans tre børn, som han fik med sin afdøde kone Rebecca, og den lille ny, der altså gemmer sig i maven.

Og i sidste uge delte Kate Ferdinand så endnu et opslag, hvor hun satte ord på det at være gravid.

For selv om hun ved, hun kan klare morrollen, som hun er vant til med de tre større børn, er hun også spændt på at skulle være mor for første gang til en baby.

'Jeg ved godt, jeg har været meget stille. Ærligt, så har jeg bare været så udmattet, at jeg knap ved, hvad jeg skal. Hvordan jeg har det ændrer sig fra dag til dag, så det har været svært at dele noget, fordi jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg selv har det,' skriver Kate Ferdinand.

Rio Ferdinand og konen Kate Wright. Vis mere Rio Ferdinand og konen Kate Wright.

Hun fortæller, at det har taget hende lidt tid at lære at skrue ned for tempoet. Hun er vant til at have travlt, træne og ordne en masse ting, men hun har været ramt af træthed.

Nu går det dog bedre, og hun har genoptaget træningen, fortæller hun.



'Når det så er sagt, er der stadig dage, hvor jeg føler mig helt færdig, har frygtelig migræne og bare går tilbage i seng. De dage føler jeg mig så nytteløs, og jeg har følt skyld over ikke at være der for børnene, og Rio ordner alt. Det er en fantastisk følelse at have et lille menneske i maven, vi glæder os, men det er også skræmmende at være gravid for første gang. Jeg er bekymret for alt. At have tre store børn at se efter og føle mig som en mor allerede, samtidig med jeg aldrig har været igennem det før, har gjort mig forvirret på alle tænkelige måder,' skriver Kate Ferdinand.

I 2015 døde Rio Ferdinands ekskone Rebecca Ferdinand af brystkræft, og to år senere, da Kate Ferdinand flyttede ind hos den tidligere fodboldspiller, gik hans mor så også bort på grund af brystkræft.

Den tidligere Manchester United-stjerne har fortalt i en dokumentar, at han længe troede, det bare skulle være ham og børnene resten af livet.

Noget, han sagtens kunne leve med. Men så mødte han Kate Wright, som han blev gift med i efteråret 2019.